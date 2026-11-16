Thomas Tuchel, İspanya galibiyetinin ardından neler söyledi?

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda İspanya'ya karşı oynanan oldukça çekişmeli ve yoğun geçen maçın (3:2) ardından düşüncelerini paylaştı. Alman teknik adam, takımın sergilediği oyundan duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

«Baştan sona üst düzey bir performans sergiledik»

Madrid'deki karşılaşmanın ardından ITV yayınına konuşan Tuchel, takımının sahadaki hareketlerine yüksek not verdi. Ona göre İngilizler, rakiplerine karşı her alanda üstünlük sağladı:

«Genel olarak harika bir maç çıkardık. Rakibimizden daha iyi oynadık ve baştan sona üst düzey bir performans sergiledik. Mükemmel bir oyuna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk ve tüm gücümüzü ortaya koyduk. Topla cesur, topsuz oyunda ise sabırlıydık», dedi teknik direktör.

Karşılaşma ve takım istatistikleri Detaylar Turnuva ve aşama UEFA Uluslar Ligi, 6. hafta Merkezi maç İspanya — İngiltere (2:3) Teknik direktörün görüşü Rakip sahada yüksek pres ve hak edilmiş bir galibiyet Temel sorun Hakem kararları (kırmızı kart ve penaltı konusu)

Hakem kararları ve zorlu geçen son dakikalar

Aynı zamanda Alman teknik adam, maçtaki bazı tartışmalı durumlara, özellikle verilen ağır cezalara değindi. Tek bir pozisyon için hem penaltı hem de kırmızı kart verilmesini anlaması gerektiğini vurguladı:

«Kırmızı kart ve penaltı ciddi kararlar. Neden bir pozisyon için iki cezanın uygulandığını anlamam gerekiyor. Son 30 dakika çok uzun sürdü. Ancak buna çok fazla takılmak istemiyorum. 60. dakikaya kadar sergilediğimiz oyunda birçok olumlu yan vardı. Galibiyeti kesinlikle hak ettik», diye ekledi Tuchel.

Maç boyunca İngilizlerin kendi bölgelerindeki boş alanları kapatması, rakibe kendi sahasında aktif pres yapması ve takım ruhunun en üst seviyede olması önemli faktörler olarak kaydedildi.

Sizce Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı Uluslar Ligi'nde zafere ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!