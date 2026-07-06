Thomas Tuchel FIFA kararına tepkili: Harry Kane yardım istemek için Donald Trump'a mı başvuracak?

·26·Spor
Thomas Tuchel FIFA kararına tepkili: Harry Kane yardım istemek için Donald Trump'a mı başvuracak?

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, FIFA'nın disiplin kararlarındaki tutarsızlığı sert bir dille eleştirdi. Alman çalıştırıcı, ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun ile ilgili durumun ardından hoşnutsuzluğunu mizahi bir kinaye ile dile getirdi. Bu durum uluslararası futbol camiasında büyük tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Olayın özü şu ki, ABD Milli Takımı yıldızı Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen, FIFA disiplin yönetmeliğinin 27. maddesi uygulanarak cezası ertelendi. Sonuç olarak oyuncu, Belçika'ya karşı oynanan son 16 turu maçında sahaya çıkma hakkı kazandı. Goal.com'un haberine göre Thomas Tuchel, bu karara şaşırdığını gizlemedi.

Siyasi müdahale ve FIFA kararı

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın duruma müdahale ettiği yönündeki haberler olaya siyasi bir boyut kazandırdı. İddialara göre Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile iletişime geçerek Balogun konusunun yeniden değerlendirilmesini istedi. Ardından Donald Trump, kendi sosyal ağı Truth Social'da İngiltere kaptanı Harry Kane'i "HARİKA bir oyuncu" olarak nitelendirerek övgüde bulundu.

İngiltere'nin Meksika karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Thomas Tuchel'e, Harry Kane'in de takım arkadaşı Jarell Quansah'ın kırmızı kartını iptal ettirmek için Trump'tan yardım isteyip istememesi gerektiği soruldu. Jarell Quansah, Meksika maçında oyundan atılmıştı. Tuchel bu soruya kinayeli bir şekilde, "Belki de bu iyi bir başlangıç noktasıdır," cevabını verdi.

Kararlardaki tutarsızlık sorunu

Thomas Tuchel, hakemler ve VAR sistemi tarafından alınan kararların yeniden gözden geçirilmesinin futbolun mantıksal temellerine zarar vermesinden endişe ediyor. Ona göre, her sarı veya kırmızı kart itiraz edilip siyasi baskıyla iptal edilirse oyunun düzeni bozulur.

"Bu nerede duracak? Kuralları anlamaz oldum. Eğer Declan Rice'ın gördüğü sarı kart yanlışsa, onu da geri mi verecekler? Ya Fransa'dan Michael Olise'nin kartı ne olacak? Artık her karar üzerinde sonsuza kadar tartışabiliriz. Çizginin nereye çekileceğini bilmek istiyorum ama bu sorunun cevabı bende yok," ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı şu anda Jarell Quansah'ın cezasıyla ilgili kesin bir karar bekliyor. Ancak Balogun ile ilgili emsal, futbol dünyasında kuralların herkes için aynı olmadığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Thomas Tuchel yönetimindeki "Üç Aslan" ise bir sonraki önemli maçların hazırlıklarına devam ediyor.

Thomas TuchelHarry KaneFIFAİngiltereDonald Trump
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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