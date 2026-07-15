Thomas Tuchel ve Jude Bellingham arasında kriz mi var? İngiltere Milli Takımı'nda durum netleşti

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel ve takımın yıldızı Jude Bellingham arasındaki ilişki, son günlerde dünya spor basınının odak noktasında. Norveç'e karşı oynanan dramatik çeyrek final maçının ardından yaşanan yanlış anlaşılmalar üzerine teknik direktör durumu açıklığa kavuşturmaya karar verdi. Tuchel, futbolcuyla arasında herhangi bir kriz olmadığını ve her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Olaylar, İngiltere'nin Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından başladı. Takım yarı finale yükselmiş olsa da, Thomas Tuchel oyun kalitesinden memnun olmadığını gizlemedi. Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ise teknik direktörün eleştirel yorumlarına cevaben, takımın daha fazla pozitif enerjiye ve desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek hoşnutsuzluğunu dile getirmişti.

Basının rolü ve yanlış yorumlamalar

Thomas Tuchel, talkSPORT'a verdiği röportajda bu durumun medya tarafından abartıldığını vurguladı. Teknik direktöre göre gazeteciler, sözlerini bağlamından kopararak Bellingham'a iletti. Alman çalıştırıcı, "Oyuncunun performansını dünya standartlarında olarak değerlendirdim ancak soruyu soran kişi tüm övgüleri çıkarıp sadece eleştirel kısmı Jude'a aktarmış. Elbette 120 dakika sahada ter döken bir futbolcunun bu durumda duygusal tepki vermesi çok doğal" açıklamasında bulundu.

Hatırlatmak gerekirse, teknik direktör ve futbolcu arasındaki ilişkiler geçen yıl Tuchel'in annesinin Bellingham'ın saha içindeki davranışlarını eleştirmesinin ardından biraz soğumuştu. O dönemde özür dilenmiş olsa da, Norveç maçı sonrası yaşananlar "eski yaraları" tazelemiş gibi göründü. Ancak Tuchel, takım içindeki atmosferin mükemmel olduğunu ve herhangi bir "çatlak" bulunmadığını kesin bir dille ifade ediyor.

Yarı final öncesi durum

Bellingham, kısa röportajında Tuchel'in üst düzey bir futbolcu olmadığını ima ederek, Erling Haaland gibi forvetlere karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu anlayamayabileceğini söylemişti. Tuchel bu sözlere sakin bir şekilde yanıt vererek, teknik direktörlük deneyiminin ve itibarının futbolculuk geçmişiyle sınırlı olmadığını belirtti. Tuchel'e göre, ertesi gün yapılan genel toplantıda tüm sorunlar çözüldü.

İngiltere Milli Takımı şu anda Arjantin ile oynanacak yarı final maçına ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Tuchel ve Bellingham arasındaki bu diyaloğun takımın iç birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Teknik direktöre göre, böylesine rekabetçi bir ortamda fikir ayrılıkları normaldir ve bu durum takımı sadece zafere odaklar.

Şu anda "Üç Aslan" kampında enerji ve moral üst seviyede. Jude Bellingham takımın ana itici gücü olmaya devam ediyor ve Thomas Tuchel, sahadaki her hareketini takdir etmeyi sürdürüyor. İngiliz taraftarlar ise bu küçük yanlış anlaşılmanın takımın dünya şampiyonluğu yolundaki hedeflerine engel olmayacağını umuyor.