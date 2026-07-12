Thomas Tuchel, Declan Rice'ın neden oyundan alındığına açıklık getirdi

İngiltere milli takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı aldığı zorlu galibiyetin ardından herkesin aklında tek bir soru vardı: Neden ilk 11'in kilit ismi Declan Rice devre arasında oyundan alındı? Takımın teknik direktörü Thomas Tuchel, bu beklenmedik kararın arkasında sadece taktiksel bir hamle değil, aynı zamanda oyuncunun sağlığıyla ilgili ciddi endişelerin yattığını açıkladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Miami'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Ancak ilk yarı sonunda skor Norveç lehine 1-0 iken, Tuchel Arsenal'in orta saha oyuncusunu kenara alma kararı verdi. Rice, takımın orta sahasındaki en istikrarlı oyunculardan biri olduğu için bu karar çoğu kişi için sürpriz oldu.

Taktiksel değişiklik ve Florida sıcağı

Goal.com'un haberine göre Thomas Tuchel, bu kararı Florida'daki aşırı sıcak ve nemli hava koşullarıyla açıkladı. Teknik direktör, oyuncuların sıcak hava nedeniyle fiziksel olarak zorlandığını belirtti. Özellikle Ezri Konsa kas gerilmesi nedeniyle sorun yaşarken, Declan Rice konusunda teknik adam hücum gücünü artırmayı hedefledi.

Tuchel devre arasında Bukayo Saka ve Eberechi Eze gibi hücum oyuncularını sahaya sürerek oyun sistemini değiştirdi. Alman teknik adam, "1-0 gerideyken bu kararı aldık ve skor eşitlendikten sonra da fikrimden dönmedim. Bu, takıma agresif bir sinyal vermek için gerekliydi. Rakip ceza sahasına daha yakın oynamalıydık" dedi.

Ancak tek sebep taktik değildi. Declan Rice, bu kritik maç öncesinde sağlık sorunları yaşıyordu. Hastalık nedeniyle üst üste iki antrenmanı kaçırmıştı ve maç günü bile tam olarak toparlanamamıştı. Tuchel, oyuncunun 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayamayacağını önceden bildiğini itiraf etti.

Yedek kulübesi stratejisi

Teknik direktöre göre, maçın uzatmalara (120 dakika) gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncu değişikliği haklarını idareli kullanmaya çalıştı. Eğer Rice ikinci yarının ortasında yorulsaydı, bu zorunlu bir değişikliğe yol açar ve maçın sonunda teknik direktörün elini kolunu bağlayabilirdi. Bu nedenle devre arasındaki değişiklik stratejik olarak en doğru yol olarak görüldü.

İngiltere milli takımını yarı finalde Lionel Messi önderliğindeki Arjantin bekliyor. Bu kritik karşılaşma öncesinde takım Kansas City'ye gidiyor. Tuchel, oyuncuların toparlanması için antrenman yoğunluğunu düşüreceğini ve Declan Rice gibi liderlerin fiziksel durumunu iyileştirmeye odaklanacaklarını belirtti.

Jude Bellingham'ın dublesiyle gelen galibiyetin İngilizlere moral üstünlüğü sağladığı kesin. Ancak Arjantin maçında Declan Rice gibi bir defansif orta sahanın tam olarak hazır olması, İngiltere'nin finale giden yolunda belirleyici olacak.

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