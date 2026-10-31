Unvan maçı öncesi prova: Bektemir Meliqo‘ziyev'in yeni maçının detayları

·7·Spor
Unvan maçı öncesi prova: Bektemir Meliqo‘ziyev'in yeni maçının detayları

Süper orta sıklette WBA şampiyonluk kemeri için resmi ve zorunlu aday olarak kabul edilen Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyevbir sonraki maçıyla ilgili detaylar açıklandı. Vatandaşımız, büyük unvan maçını beklerken formunu korumak amacıyla önümüzdeki günlerde bir kez daha ringe çıkacak.

Meliqo‘ziyev 6 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek prestijli Muka Boxing profesyonel boks gecesinde ringe çıkacak.

Şampiyonluk maçı öncesi ara maç: Plan nedir?

Özbek boksörün bu maçı, kariyerindeki en önemli karşılaşma öncesi son hazırlık aşaması görevi görecek:

  • Ana hedef korunuyor: Bektemir Meliqo‘ziyev bu sıklette Meksikalı yıldız Jaime Munguia'nın Nikita Zong'a karşı maçından sonra yapılması planlanan ana şampiyonluk (unvan) maçını bekliyor;

  • Ring pratiği: Uzun süre maçsız kalmamak ve mücadeleci ruhunu korumak için boksörümüzün ekibi bu arada ek bir maç yapmaya karar verdi;

  • Rakip konusu: Meliqo‘ziyev'in 6 Kasım'daki muhtemel rakibinin ismi henüz açıklanmadı, ancak organizatörlerin önümüzdeki günlerde rakibi resmen duyurması bekleniyor.

Dubai'deki bu karşılaşma, Bektemir için WBA sıralamasındaki mutlak liderlik konumunu pekiştirmek ve dünya şampiyonluk kemeri için yapılacak büyük sınav öncesi önemli bir basamak olacak.

Bektemir Meliqo‘ziyevWBAMuka BoxingProfesyonel BoksBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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