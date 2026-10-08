Bektemir Meliqo‘ziyev, WBA şampiyonu Jaime Munguia'nın ödeme teklifini reddetti

·8·Spor
Bektemir Meliqo‘ziyev, WBA şampiyonu Jaime Munguia'nın ödeme teklifini reddetti

Profesyonel boksun süper orta sıklet kategorisinde yılın en çok beklenen maçlarından birinin etrafındaki gerilim tırmanıyor. WBA dünya şampiyonu Meksikalı Jaime Munguia ve bu kemerin resmi adayı olan Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyev arasındaki müzakereler beklenmedik bir hal aldı.

Meksikalı boksörün ekibi, bu zorunlu unvan koruma maçını ertelemek amacıyla Bektemir'e mali tazminat teklif etti, ancak sporcumuzun kararlı duruşu şampiyonun planlarını suya düşürdü.

Munguia'nın taktiği: Ekstra maç ve «bekleme parası»

Meksika tarafı, resmi adayla yapılacak zorlu karşılaşmadan kaçınmaya çalışıyor:

  • Alternatif rakip seçimi: Jaime Munguia'nın ekibi, Meliqo‘ziyev ile ringe çıkmadan önce Keiber Gonzalez'e karşı isteğe bağlı bir maç yapma niyetinde olduklarını belirtti;

  • «Step-aside» teklifi: Bu planı gerçekleştirmek için Bektemir Meliqo‘ziyev'e sırasını geçici olarak boşaltması ve beklemesi için özel bir para (step-aside money) teklif ettiler;

  • Tehlikeden kaçınma çabası: Uzmanlar, Munguia'nın bu adımını Özbek boksörün ağır yumruklarından çekinmesi ve kemeri kaybetme riskini azaltma arzusuyla değerlendiriyor.

«Kurallara saygı duyulmalı»: Bektemir'in net cevabı

Bektemir Meliqo‘ziyev, Meksikalıların bu teklifini sert bir dille reddederek spor ilkelerini ve kurallarını parayla değişmeyeceğini açıkça ifade etti:

  • Maddiyat değil, şampiyonluk önemli: «Kurallara saygı duyulmalı. Bedava bile olsa dövüşmeye hazırım!» dedi Meliqo‘ziyev;

  • Şeref her şeyden önce gelir: Özbek boksör için asıl amacın para kazanmak değil, ringe çıkıp WBA şampiyonluk kemerini Özbekistan'a getirmek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

WBA talebi ve süre: İhale için az kaldı

Dünya Boks Birliği (WBA), taraflara net bir zaman sınırı belirledi:

  • Resmi emir: Kuruluş, 21 Eylül'de Munguia – Meliqo‘ziyev maçının düzenlenmesi için resmi emir vermişti;

  • Son tarih — 21 Ekim: İki boksörün organizatörlerine anlaşmaya varmaları için bu yılın 21 Ekim tarihine kadar süre verildi;

  • Promotörlük ihalesi (purse bid): Eğer taraflar belirlenen süre içinde müzakerelerde uzlaşamazsa, maçın düzenleme haklarını satın almak için resmi bir açık artırma tarihi açıklanacak ve en yüksek teklifi veren taraf maçı istediği gibi organize edecektir.

Munguia'nın maçı erteleme çabalarına rağmen, Bektemir Meliqo‘ziyev'in bu kadar savaşçı ve kararlı tutumu, bu şampiyonluk maçına olan küresel ilgiyi daha da artırdı. Şu anda herkesin gözü 21 Ekim'de sona erecek olan müzakere süresine çevrilmiş durumda.

Jaime MunguiaBektemir Meliqo‘ziyevWBA ŞampiyonluğuSüper Orta SıkletBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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