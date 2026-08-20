«Neftchi»de beklenmedik değişiklik: Juan Cruz Hill teknik heyetten ayrıldı

·6·Spor
«Neftchi»de beklenmedik değişiklik: Juan Cruz Hill teknik heyetten ayrıldı

Fergana’nın «Neftchi» kulübünün teknik heyetinde değişiklik yaşandı. Arjantinli uzman Juan Cruz Hill, ailevi nedenler nedeniyle takımdan ayrıldı.

Kulüp bu kararı resmen duyururken uzmanın «Neftchi»deki çalışmalarına ayrıca değindi. Şimdi asıl soru, ayrılığının takımın teknik heyetini nasıl etkileyeceği.

«Neftchi», Hill’e teşekkür etti

Kulübün basın servisi, Juan Cruz Hill’in takımın faaliyetlerine katkısını takdir etti ve kararına saygı duyduğunu açıkladı.

«Juan Cruz Hill’e “Neftchi”deki çalışmaları ve takımımıza katkıları için teşekkür ederiz. Ailevi nedenlerle alınan bu karara saygı duyuyoruz».

Kulüp ayrıca Arjantinli uzmana kariyerinin devamında başarı, ailesine ise sağlık diledi.

Hill’in ayrılığı takım için ne anlama geliyor?

Teknik heyetteki her değişiklik, takımın günlük hazırlıklarını ve çalışma sürecini etkileyebilir. Juan Cruz Hill, «Neftchi»de görev yaptığı süre boyunca takıma katkı sağladı.

Şu ana kadar yerine başka bir uzmanın atanıp atanmayacağı veya teknik heyette ne gibi değişiklikler yapılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yerine geçecek isim

Şimdilik açıklanmadı

«Teşekkürler, Juan Cruz Hill!»

«Neftchi», mesajında uzmanla sıcak bir şekilde vedalaştı.

«Teşekkürler, Juan Cruz Hill!»

Arjantinli uzmanın kariyerine nerede devam edeceği şimdilik bilinmiyor. Bununla birlikte «Neftchi», teknik heyetteki bu değişikliğin ardından planlarını yeniden belirlemek zorunda kalacak.

Sizce Juan Cruz Hill’in ayrılığı «Neftchi»nin gelecek maçlarını etkiler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu haberi Telegram ile diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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