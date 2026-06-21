Profesyonel Boks: Ruslan Abdullayev Kübalı Rakibini Nakavt Etti

Profesyonel boksun süper hafif sıklet kategorisinde mücadele eden vatandaşımız Ruslan Abdullayev, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen boks gecesinde bir galibiyet daha elde etti. Abdullayev, bu maçta yüksek tekniğini bir kez daha kanıtladı.

Maç detayları ve sonuç

Bu sıkletteki kritik karşılaşma şu sonuçlarla tamamlandı:

Sıklet: Süper hafif sıklet (63,5 kg)

Rakip: Kübalı Orestes Velazquez

Planlanan süre: 10 raund

Maç sonucu: 5. rauntta teknik nakavt

Maçın ilk raundlarından itibaren aktif bir performans sergileyen Ruslan Abdullayev, 5. rauntta rakibine sert ve isabetli bir yumruk indirdi. Bunun sonucunda hakem maçı durdurmak zorunda kaldı ve vatandaşımızın teknik nakavtla gelen galibiyetini tescilledi.

Kusursuz seri devam ediyor

Orestes Velazquez karşısında elde edilen bu başarı, Ruslan Abdullayev'in profesyonel ringdeki beşinci galibiyeti oldu. Şu an itibarıyla vatandaşımızın genel istatistikleri şu şekildedir:

Maç sayısı: 5

Galibiyetler: 5

Mağlubiyetler: 0

Abdullayev, kariyerindeki yenilmezlik serisini güvenle sürdürerek süper hafif sıklet kategorisindeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.