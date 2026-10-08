Bektemir Meliqo‘ziyev şampiyonla maç için yaptığı benzeri görülmemiş tavizleri açıkladı

Süper orta sıklet WBA resmi zorunlu adayı Bektemir Meliqo‘ziyev ile mevcut dünya şampiyonu Meksikalı Jaime Munguia arasındaki müzakerelerde durum zirve noktasına ulaştı. Özbek boksör, şampiyonluk maçını gerçekleştirmek adına herhangi bir sporcu için akıl almaz şartları bile kabul ettiğini belirterek, Munguia'nın ringe çıkmaktan açıkça kaçındığını ifşa etti.

Meliqo‘ziyev, tam bir hazırlık dönemi olmadan, maç ücreti almadan ve doping kontrolü olmaksızın bile dövüşmeye hazır olduğunu belirterek, şampiyona eğer sorunun para olduğunu düşünüyorsa maçı Özbekistan'da organize edip kendisine ek ödeme yapma teklifinde bulundu.

Her şarta onay: «Hazırlıksız ve maç ücreti almadan bile hazırım!»

Bektemir Meliqo‘ziyev, Munguia cephesine maçı kabul etmesi için ne tür benzersiz ayrıcalıklar sunulduğunu açıkladı:

Mutlak tavizler: «Bu maçın gerçekleşmesi için tüm şartları kabul ettik. Kısa sürede, tam bir kamp (hazırlık) yapmadan, hatta WADA testleri olmadan ve hiçbir maç ücreti almadan bile dövüşmeye hazır olduğumu söyledim» dedi sporcumuz;

Şampiyonun sessizliği: Bu kadar ayrıcalık ve riske rağmen, Meksikalı şampiyon bu karşılaşmadan kaçıyor ve maç sözleşmesini imzalamayı geciktiriyor;

Adayın şaşkınlığı: Bektemir, zorunlu aday konumunda olmasına rağmen rakip tarafın bu tür hareketlerinin sporcu mertliğine kesinlikle uymadığını vurguladı.

«Sorun paraysa — Özbekistan'a gel»: Çağrı ve finansal teklif

Meksikalı boksörün ekibinin bu riskli unvan koruma maçı için organizatörlerden aşırı yüksek bir maç ücreti talep ettiği yönündeki haberlere Meliqo‘ziyev tavizsiz bir tepki gösterdi:

Maç alanı — Taşkent: «Eğer sorun paraysa — Özbekistan'a gel. Maçı burada yapalım, gerekirse sana ekstra para da veririz», diyerek şampiyonu doğrudan kendi ülkesinde beklediğini belirtti;

Kemerin değeri: Bu çağrıyla Özbek boksör, kendisi için finansal kazancın değil, adil spor rekabetinin ve dünya şampiyonluk kemerinin öncelikli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

WBA pozisyonuna eleştirel soru: Organizasyon neden sessiz?

Bektemir Meliqo‘ziyev, Dünya Boks Birliği'nin (WBA) yavaşlığına ve şampiyonun sorumsuzluğuna karşı önlem almamasına açıkça tepki gösterdi:

Regülasyon gereği: Kurallara göre, mevcut şampiyon belirlenen süre içinde zorunlu adaya karşı kemerini korumak zorundadır;

Cevapsız kalan soru: «Ben WBA zorunlu adayıyım. Eğer şampiyon zorunlu maçı yapmıyorsa, organizasyon neden ona karşı sert bir önlem almıyor?» diyerek kurum yönetimine net bir soru yöneltti;

Kemerin elinden alınma ihtimali: Eğer Munguia ringe çıkmaktan kaçınmaya devam ederse, WBA organizasyonu Meksikalı sporcuyu unvanından mahrum bırakmak veya geçici şampiyonluk maçı ilan etmek zorunda kalacak.

Özbek dövüşçünün tüm şartları bir kenara bırakarak yaptığı bu cesur çağrı, tüm uluslararası boks camiasının ve organizatör şirketlerin dikkatini çekti. Şimdi sıra WBA ve Jaime Munguia'nın cevabında.