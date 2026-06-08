Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala milli takımlar ve prestijli kulüpler için ciddi endişeler ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir kötü haber Portekiz milli takımı ve İngiltere'nin "Manchester City" kulübünün kampından geldi. "Şehirliler" kadrosunda Özbek futbolunun efsanesi Abduqodir Husanov ile birlikte savunma hattında top koşturan yetenekli futbolcu Mateus Nunes, sağlık sorunları nedeniyle Şili milli takımına karşı oynanan hazırlık maçını kaçırmak zorunda kaldı. Portekizliler bu maçta 2:1 galip gelse de, kadronun en önemli parçalarından birinin eksikliği taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük kaygı uyandırıyor.

27 yaşındaki çok yönlü yıldızın mevcut durumu, transfer geçmişi ve takımlar için ne kadar önemli bir figür olduğu hakkında aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz:

MATEUS NUNES'İN MEVCUT DURUMU VE İSTATİSTİKLERİ

Futbolcu ve takım arkadaşı Kulübe geliş geçmişi ve transfer bedeli Sahadaki ana görevi ve değişimi Gelecekteki büyük risk (DK-2026) Mateus Nunes (27 yaş, Portekiz Milli Takımı üyesi) Takım Arkadaşı: Abduqodir Husanov ile birlikte "City" savunmasını tutuyor. 2023 yılında "Wolverhampton" kulübünden korkunç bir 53 milyon sterlin karşılığında satın alındı. Orta saha oyuncusu olarak gelmesine rağmen, Pep Guardiola'nın yönetiminde dünyanın en iyi sağ beklerinden biri haline geldi. 17 Haziran tarihinde Portekiz, DK'daki ilk maçını Kongo DC karşısında oynayacak. Nunes'in iyileşmesi için zaman çok az.

Şu ana kadar Portekiz Futbol Federasyonu, futbolcunun sakatlığının ciddiyeti konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Şili ile olan maçın kadrosuna da alınmamıştı.

İki büyük teknik direktörün güveni ve kozmik çok yönlülük

Mateus Nunes, "Manchester City"nin geçen sezonki zafer yürüyüşünde, özellikle de kritik maçlarda en önemli rollerden birini üstlendi. Pep Guardiola, onun birkaç pozisyonda da yüksek seviyede oynayabilmesini defalarca övdü. Sevindirici olan, kulübün yeni teknik direktörü Enzo Maresca döneminde de Nunes'in kadrodaki yerinin kaçınılmaz ve dokunulmaz kabul edilmesidir. Sahadaki herhangi bir noktayı kapatabilme yeteneği hem kulüp hem de milli takım stratejisi için su ve hava kadar gereklidir.

Zemin analizi: Mateus Nunes'in tam da Dünya Kupası başlangıcı arifesinde sakatlanması Portekiz için gerçek bir darbe oldu. Grupta Kolombiya gibi korkunç bir rakip varken, Nunes gibi çok yönlü bir savaşçının sahadan eksik olması savunmada büyük bir delik açabilir. Ayrıca, bu haberin "Manchester City" yönetimini de ayağa kaldırdığı kesin, çünkü Maresca yeni sezon öncesinde takımın ana figürünü kaybetmek istemiyor. Bizim için bu futbolcunun sağlığı, Abduqodir Husanov ile bağlantılı olması nedeniyle de ilginç. Umarız Mateus kısa sürede iyileşir ve hem mundialde hem de kulüpte yeteneğini sergiler.

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