Özbekistanlı tekvandocular Başkanlık Kupası'nda büyük başarı elde etti
Pakistan'ın Lahor şehrinde düzenlenen prestijli “World Taekwondo President's Cup – Asia” uluslararası tekvando WT turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde Özbekistan milli takımının sporcuları hanesine 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha yazdırdı. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi'nin (MOK) haberine göre temsilcilerimiz turnuvayı toplam 9 madalyayla başarıyla tamamladı.
Son gün sonuçları ve madalya kazananlar
Turnuvanın son gününde tatamiye çıkan sporcularımızdan Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) ve Shohjahon Ahmedov (-68 kg) gümüş madalya, Madina Mirabzalova (-57 kg) ise bronz madalya kazandı.
Milli takımımız bu turnuvada 1 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında en güçlü ekipler arasında yer aldı.
«World Taekwondo President's Cup – Asia»: Özbekistanlı tüm madalya kazananlar
Madalyanın derecesi
Sıklet
Sporcu (Özbekistan milli takımı)
Altın madalya
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Gümüş madalya
-68 kg
Shohjahon Ahmedov
Gümüş madalya
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Gümüş madalya
-87 kg
Yodgor Jo‘raboyev
Gümüş madalya
-62 kg
Diyora Azizova
Gümüş madalya
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Gümüş madalya
+73 kg
Svetlana Saidova
Bronz madalya
+87 kg
Marat Mavlonov
Bronz madalya
-57 kg
Madina Mirabzalova
Olimpiyat sıralaması için değerli puanlar
Başkanlık Kupası statüsündeki bu turnuvada elde edilen yüksek sonuçlar, Özbek tekvandoculara dünya ve Olimpiyat sıralamaları için önemli puanlar kazanma fırsatı sundu.
Sizce bu kadrodaki genç sporcularımız, gelecekteki büyük Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonalarında altın madalya sayısını daha da artırabilir mi?
Tebriklerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, milli takımımızın başarısını tüm spor tutkunlarıyla hemen paylaşın!
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