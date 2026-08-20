Özbekistanlı tekvandocular Başkanlık Kupası'nda büyük başarı elde etti

·0·Spor
Özbekistanlı tekvandocular Başkanlık Kupası'nda büyük başarı elde etti

Pakistan'ın Lahor şehrinde düzenlenen prestijli “World Taekwondo President's Cup – Asia” uluslararası tekvando WT turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde Özbekistan milli takımının sporcuları hanesine 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha yazdırdı. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi'nin (MOK) haberine göre temsilcilerimiz turnuvayı toplam 9 madalyayla başarıyla tamamladı.

Son gün sonuçları ve madalya kazananlar

Turnuvanın son gününde tatamiye çıkan sporcularımızdan Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) ve Shohjahon Ahmedov (-68 kg) gümüş madalya, Madina Mirabzalova (-57 kg) ise bronz madalya kazandı.

Milli takımımız bu turnuvada 1 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında en güçlü ekipler arasında yer aldı.

«World Taekwondo President's Cup – Asia»: Özbekistanlı tüm madalya kazananlar

Madalyanın derecesi

Sıklet

Sporcu (Özbekistan milli takımı)

Altın madalya

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Gümüş madalya

-68 kg

Shohjahon Ahmedov

Gümüş madalya

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Gümüş madalya

-87 kg

Yodgor Jo‘raboyev

Gümüş madalya

-62 kg

Diyora Azizova

Gümüş madalya

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Gümüş madalya

+73 kg

Svetlana Saidova

Bronz madalya

+87 kg

Marat Mavlonov

Bronz madalya

-57 kg

Madina Mirabzalova

Olimpiyat sıralaması için değerli puanlar

Başkanlık Kupası statüsündeki bu turnuvada elde edilen yüksek sonuçlar, Özbek tekvandoculara dünya ve Olimpiyat sıralamaları için önemli puanlar kazanma fırsatı sundu.

Sizce bu kadrodaki genç sporcularımız, gelecekteki büyük Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonalarında altın madalya sayısını daha da artırabilir mi?

Tebriklerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, milli takımımızın başarısını tüm spor tutkunlarıyla hemen paylaşın!

ÖzbekistanLahorPakistanWorld Taekwondo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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