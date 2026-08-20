Özbekistanlı tekvandocular Başkanlık Kupası'nda büyük başarı elde etti

Pakistan'ın Lahor şehrinde düzenlenen prestijli “World Taekwondo President's Cup – Asia” uluslararası tekvando WT turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde Özbekistan milli takımının sporcuları hanesine 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha yazdırdı. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi'nin (MOK) haberine göre temsilcilerimiz turnuvayı toplam 9 madalyayla başarıyla tamamladı.

Son gün sonuçları ve madalya kazananlar

Turnuvanın son gününde tatamiye çıkan sporcularımızdan Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) ve Shohjahon Ahmedov (-68 kg) gümüş madalya, Madina Mirabzalova (-57 kg) ise bronz madalya kazandı.

Milli takımımız bu turnuvada 1 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında en güçlü ekipler arasında yer aldı.

«World Taekwondo President's Cup – Asia»: Özbekistanlı tüm madalya kazananlar

Madalyanın derecesi Sıklet Sporcu (Özbekistan milli takımı) Altın madalya -80 kg Jasurbek Jaysunov Gümüş madalya -68 kg Shohjahon Ahmedov Gümüş madalya -74 kg Najmiddin Qosimhojiyev Gümüş madalya -87 kg Yodgor Jo‘raboyev Gümüş madalya -62 kg Diyora Azizova Gümüş madalya -67 kg Ozoda Sobirjonova Gümüş madalya +73 kg Svetlana Saidova Bronz madalya +87 kg Marat Mavlonov Bronz madalya -57 kg Madina Mirabzalova

Olimpiyat sıralaması için değerli puanlar

Başkanlık Kupası statüsündeki bu turnuvada elde edilen yüksek sonuçlar, Özbek tekvandoculara dünya ve Olimpiyat sıralamaları için önemli puanlar kazanma fırsatı sundu.

Sizce bu kadrodaki genç sporcularımız, gelecekteki büyük Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonalarında altın madalya sayısını daha da artırabilir mi?

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