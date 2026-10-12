Özbek tekvandocular prestijli G6 Grand Prix'sinde podyuma çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki «Palais des sports Marcel Cerdan» arenasında düzenlenen, tekvando WT branşında prestijli G6 kategorisindeki Grand Prix turnuvası sona erdi. Dünyanın en iyi sporcularının mücadele ettiği 3 günlük müsabakalarda Özbekistan milli takımı temsilcileri başarılı bir performans sergileyerek ülkemize 2 gümüş ve 1 bronz madalyakazandırdı.

Bu zaferler, Özbek tekvandocuların kıtasal başarılarını küresel arenada pekiştirmelerine ve dünya sıralamasında önemli puanlar toplamalarına olanak tanıdı.

Finallerde kıyasıya rekabet: Gümüş madalya sahipleri

Milli takımın liderleri final müsabakalarına kadar başarılı bir yol kat etti:

Najmiddin Qosimxojiyev'in istikrarlı başarıları: Dünya şampiyonu unvanına sahip 22 yaşındaki Najmiddin Qosimxojiyev, bu yılki ikinci Grand Prix'sinde podyuma çıktı. Haziran ayında Roma'daki etapta bronz madalya kazanan sporcumuz, bu kez finale kadar yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu;

Jasurbek Jaysunov'un verimli serisi: Kısa süre önce Asya Oyunları'nda altın madalya kazanan Jasurbek Jaysunov, Paris'te de yüksek bir performans sergiledi. Finalde mevcut dünya şampiyonu Brezilyalı Henrique Marques ile başa baş bir mücadele vererek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı ve dünya sıralamasındaki yerini önemli ölçüde geliştirdi.

Kadınlar kategorisinde bronz madalya ve genel sonuç

Kadınlar arasındaki zorlu rekabette de milli takımımız madalyasız dönmedi:

Ozoda Sobirjonova'dan ödül: -67 kg kategorisinde mücadele eden Ozoda Sobirjonova, Asya Oyunları'ndaki başarısının ardından Paris'teki güçlü rekabet ortamında da bronz madalya kazanmayı başardı;

Pavel Xan'ın öğrencilerinin genel tablosu: Antrenör Pavel Xan yönetimindeki Özbekistan takımı, Paris turnuvasını 3 madalya ile tamamladı. Bilgi olarak, milli takımımız en son 2023 yılında düzenlenen Paris Grand Prix'sinde 1 altın madalya kazanmıştı.

Fransa'daki bu turnuva, milli takımımızın dünya tekvando elitleri arasındaki istikrarlı yerini bir kez daha kanıtladı.