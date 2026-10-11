Özbek tekvandocular Paris'te iki madalya kazandı

·1·Spor
Özbek tekvandocular Paris'te iki madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Taekwondo Grand Prix turnuvasında Özbekistan milli takımı iki madalya daha kazanarak podyuma çıktı. Najmiddin Qosimhojiyev gümüş, Ozoda Sobirjonova ise bronz madalya kazanarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

10 Ekim'deki müsabakalar Özbek sporcular için başarılı bir şekilde sona erdi. İki farklı sıklette elde edilen sonuçlar, milli takım delegasyonu için Paris'teki turnuvanın önemli başarılarından biri oldu.

Najmiddin Qosimhojiyev — Grand Prix turnuvası madalyalısı

Erkekler -68 kg kategorisinde mücadele eden Najmiddin Qosimhojiyev, başarılı bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Grand Prix gibi uluslararası turnuvalarda madalya kazanmak, sporcudan sadece teknik beceri değil, aynı zamanda üst düzey fiziksel hazırlık, taktiksel hassasiyet ve zihinsel dayanıklılık da gerektirir. Qosimhojiyev'in sonucu, uluslararası rekabetteki başarısını kanıtladı.

Ozoda Sobirjonova podyuma çıktı

Kadınlar -67 kg kategorisinde yarışan Ozoda Sobirjonova da Özbekistan delegasyonuna madalya kazandırdı. Yarı finale kadar yükselen sporcu, turnuvayı bronz madalya ile noktaladı.

Sobirjonova'nın madalya kazanması, Özbekistan milli takımının Paris'teki başarılarını daha da zenginleştirdi. Bu başarı, sporcunun uluslararası deneyimini artırması ve gelecekteki müsabakalara hazırlanması açısından büyük önem taşıyor.

Özbekistan milli takımının hanesinde bir gümüş ve bir bronz madalya

Böylece, Paris'teki Grand Prix turnuvasının 10 Ekim tarihli müsabakalarında Özbek temsilciler bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Najmiddin Qosimhojiyev ve Ozoda Sobirjonova'nın sonuçları, Özbek tekvandosunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gösterdi. Turnuva devam ederken taraftarlar, milli takımın sonraki performanslarını büyük bir ilgiyle takip ediyor.

En önemlisi, bu tür prestijli turnuvalarda kazanılan madalyalar sporculara yeni deneyimler kazandırıyor, milli takımın uluslararası rekabet potansiyelini ortaya koyuyor ve gelecek müsabakalar için güveni pekiştiriyor.

Najmiddin QosimhojiyevOzoda SobirjonovaParis Grand Prix TekvandoÖzbekistan Milli TakımıTekvando
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ozoda Sobirjonova'dan gümüş madalya: Özbekistanlı tekvandocudan yeni bir başarıOzoda Sobirjonova'dan gümüş madalya: Özbekistanlı tekvandocudan yeni bir başarı2 Ekim 17:51Özbekistanlı tekvandocular Asya Başkanlık Kupası’nın ilk gününde podyuma çıktıÖzbekistanlı tekvandocular Asya Başkanlık Kupası’nın ilk gününde podyuma çıktı19 Ağustos 11:26Jasurbek Jaysunov Asya Başkanlık Kupası’nda altın madalya kazandıJasurbek Jaysunov Asya Başkanlık Kupası’nda altın madalya kazandı21 Ağustos 06:10Özbekistan 70 madalya kazandı: Sporculara ne kadar ödül verilecek?Özbekistan 70 madalya kazandı: Sporculara ne kadar ödül verilecek?6 Ekim 21:52Aichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldıAichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldı30 Eylül 19:43Özbek satrancının mutlak zaferi: Abdusattorov'dan altın, Yoqubboyev ve Sindarov'dan madalyalarÖzbek satrancının mutlak zaferi: Abdusattorov'dan altın, Yoqubboyev ve Sindarov'dan madalyalar29 Eylül 17:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı