Özbek tekvandocular Paris'te iki madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Taekwondo Grand Prix turnuvasında Özbekistan milli takımı iki madalya daha kazanarak podyuma çıktı. Najmiddin Qosimhojiyev gümüş, Ozoda Sobirjonova ise bronz madalya kazanarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

10 Ekim'deki müsabakalar Özbek sporcular için başarılı bir şekilde sona erdi. İki farklı sıklette elde edilen sonuçlar, milli takım delegasyonu için Paris'teki turnuvanın önemli başarılarından biri oldu.

Najmiddin Qosimhojiyev — Grand Prix turnuvası madalyalısı

Erkekler -68 kg kategorisinde mücadele eden Najmiddin Qosimhojiyev, başarılı bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Grand Prix gibi uluslararası turnuvalarda madalya kazanmak, sporcudan sadece teknik beceri değil, aynı zamanda üst düzey fiziksel hazırlık, taktiksel hassasiyet ve zihinsel dayanıklılık da gerektirir. Qosimhojiyev'in sonucu, uluslararası rekabetteki başarısını kanıtladı.

Ozoda Sobirjonova podyuma çıktı

Kadınlar -67 kg kategorisinde yarışan Ozoda Sobirjonova da Özbekistan delegasyonuna madalya kazandırdı. Yarı finale kadar yükselen sporcu, turnuvayı bronz madalya ile noktaladı.

Sobirjonova'nın madalya kazanması, Özbekistan milli takımının Paris'teki başarılarını daha da zenginleştirdi. Bu başarı, sporcunun uluslararası deneyimini artırması ve gelecekteki müsabakalara hazırlanması açısından büyük önem taşıyor.

Özbekistan milli takımının hanesinde bir gümüş ve bir bronz madalya

Böylece, Paris'teki Grand Prix turnuvasının 10 Ekim tarihli müsabakalarında Özbek temsilciler bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Najmiddin Qosimhojiyev ve Ozoda Sobirjonova'nın sonuçları, Özbek tekvandosunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gösterdi. Turnuva devam ederken taraftarlar, milli takımın sonraki performanslarını büyük bir ilgiyle takip ediyor.

En önemlisi, bu tür prestijli turnuvalarda kazanılan madalyalar sporculara yeni deneyimler kazandırıyor, milli takımın uluslararası rekabet potansiyelini ortaya koyuyor ve gelecek müsabakalar için güveni pekiştiriyor.