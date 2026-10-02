Ozoda Sobirjonova'dan gümüş madalya: Özbekistanlı tekvandocudan yeni bir başarı

·5·Spor
Ozoda Sobirjonova'dan gümüş madalya: Özbekistanlı tekvandocudan yeni bir başarı

Japonya'nın Nagoya şehrinde devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu yeni bir üstün başarıya imza attı! Bugün, 2 Ekim tarihinde yapılan WT Tekvando müsabakalarında ülkemizi temsil eden yetenekli sporcumuz Ozoda Sobirjonova başarılı bir performans sergileyerek delegasyonumuza değerli bir gümüş madalya kazandırdı. Çekişmeli geçen final mücadelesinde sporcumuz, İranlı rakibiyle karşı karşıya geldi. Peki, final maçları nasıl geçti ve tekvandocumuz kürsüye nasıl ulaştı?

Çekişmeli final ve gümüş basamak

Ozoda Sobirjonova turnuva boyunca kıtanın en güçlü rakiplerini yenerek final aşamasına kadar yükseldi:

  • Sıklet: Sporcumuz -67 kg sıkletinde tatamiye çıkarak turnuvanın en güçlü isimleriyle mücadele etti;

  • Finaldeki rakibi: Altın madalya için oynanan dramatik final karşılaşmasında rakibi İran milli takımının temsilcisiydi;

  • Kıyasıya mücadele: Sert vuruşlar ve yüksek tempolu hareketlerle geçen müsabakada Sobirjonova, az farkla mağlup oldu;

  • Asya Oyunları ikincisi: Elde edilen bu sonuçla Ozoda Sobirjonova resmen Asya Oyunları gümüş madalya sahibi oldu.

2 Ekim müsabakalarının önemli sonucu

«WT Tekvando Özbekistan milli takımı üyesi Ozoda Sobirjonova, 2 Ekim'deki müsabakalarda -67 kg sıkletinde finale kadar yükselerek gümüş madalya kazandı».

Bu madalya, Özbekistan milli takımının Asya Oyunları genel madalya sıralamasındaki yerini daha da sağlamlaştırmasına önemli bir katkı sağladı.

WT Tekvando sonuçları (Tablo)

Kriter / Durum

Detaylar

Sporcu

Ozoda Sobirjonova (Özbekistan milli takımı)

Spor dalı

WT Tekvando

Sıklet

-67 kg

Kazanılan madalya

Gümüş madalya

Finaldeki rakibi

İran milli takımı temsilcisi

Müsabaka tarihi

2 Ekim 2026

Sizce Ozoda Sobirjonova'nın bu gümüş madalyasının, gelecek dünya şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları'nda altına dönüşmesi için neye ihtiyacı var? Tekvandocumuzun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tebriklerinizi ve görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşın ve ülkemizin bu yeni başarısını tüm taraftarlara Telegram üzerinden gönderin!

Ozoda SobirjonovaAsya OyunlarıTekvandoNagoyaÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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