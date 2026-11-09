“Bu rövanş asla gerçekleşmeyecek”: Abdel-Aziz, Topuria’nın iddiasına sert yanıt verdi

UFC dünyasının en tanınmış ve etkili menajerlerinden biri olan Ali Abdel-Aziz kendi sporcusu, hafif sıklet yıldızı Justin Gaethje ve eski klasman lideri Ilia Topuria arasında olası bir ikinci maçın (rövanş) gerçekleşeceğini kesin bir dille reddetti.

Daha önce «El Matador» lakaplı İspanyol-Gürcü dövüşçü, verdiği bir röportajda Gaethje ile rövanş maçının kaçınılmaz olduğunu ve bu karşılaşmanın mutlaka organize edileceğini vurgulamıştı. Ancak Gaethje tarafı, buna tamamen karşı olduklarını açıkladı.

«Kardeşi hayatını kurtardı»: Abdel-Aziz’in açıklaması

Menajer, sosyal medya hesabında Topuria’nın önceki maçta aldığı ağır fiziksel darbelere dikkat çekerek sert ifadeler kullandı:

Rövanştan tamamen vazgeçiş: «Bu rövanş asla olmayacak ve ben bu karara tamamen katılıyorum. O maçta dördüncü raunttan sonra müsabakayı durdurduğu için kardeşi (Aleksandre Topuria) aslında Ilia’nın hayatını kurtardı»;

Gaethje’nin darbelerinin sonucu: «Bu seviyede ağır bir karşılaşmadan sonra sporcunun eski formuna dönmesi çok zor. Justin’in birçok rakibine böyle yıkıcı darbeler indirdiğini gördüm ve hiçbiri için sonrasında toparlanmak kolay olmadı. Gaethje’ye ise sadece başarılar dilerim», diye yazdı menajer.

Abdel-Aziz ayrıca, Topuria’nın bu tür darbelerden sonra eskisi kadar güçlü ve başarılı bir şekilde oktagona dönebileceğine şahsen inanmadığını ekledi.

Topuria’nın planı: Ocak ayındaki antrenman ve 3 ana rakip

Eleştiri ve şüphelere rağmen, Ilia Topuria kariyerini yeniden inşa etmeye kararlı:

İyileşme takvimi: Dövüşçünün belirttiğine göre, gelecek yılın ocak ayında tam antrenman sürecine girecek;

Oktagona dönüş süresi: Bahar-yaz ayları arasında — nisandan hazirana kadar olan dönemde resmi bir maça çıkmayı planlıyor;

Hedeflenen adaylar: Dönüşü için üç ana yıldız — Justin Gaethje, İngiliz sansasyonel dövüşçü Paddy Pimblett ve Rus aday Arman Tsarukyan isimlerini değerlendiriyor.

Durumun karşılaştırmalı analizi

Gösterge / Taraf Ilia Topuria’nın pozisyonu Justin Gaethje ve ekibinin pozisyonu Rövanşa yaklaşım Maç kaçınılmaz ve mutlaka organize edilecek Rövanş asla olmayacak, kapılar kapalı Dönüş süresi 2027 yılının nisan-haziran ayları Yakın zamanda böyle ağır bir maça girmek tehlikeli kabul ediliyor Potansiyel sonraki rakipler Gaethje, Tsarukyan, Pimblett Klasmanın yeni adayları ve kemer yarışı

Gaethje tarafının ret cevabı, Topuria’yı başka seçeneklere, özellikle Paddy Pimblett veya Arman Tsarukyan ile karşılaşmaya zorlayabilir.