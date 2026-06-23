Messi'nin şovu: Arjantin, Avusturya'yı mağlup ederek play-off biletini kaptı

Dünya Kupası'nın 2. turundaki merkezi maçta, son şampiyon Arjantin milli takımı Avusturya karşısında sahaya çıktı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, oldukça tempolu geçen maçta 2-0'lık net bir galibiyet elde ederek turnuvanın bir sonraki aşamasına yükselmeyi erkenden garantilediler.

Penaltı talihsizliğinden gerçek bir rövanşa

Karşılaşma, Arjantin milli takımı ve şahsen Lionel Messi için beklenmedik bir dramla başladı. Maçın henüz 9. dakikasında Arjantinliler, rakip kaleye 11 metreden penaltı vuruşu kullanma hakkı kazandı. Ancak topun başına geçen Messi, penaltıyı gole çeviremeyerek taraftarları kısa süreli bir endişeye sevk etti.

Buna rağmen, bu talihsizlik dünya futbolunun efsanesini yıldırmadı, aksine ona ekstra bir motivasyon sağladı:

39. dakika: 38 yaşındaki forvet, rakip ceza sahasındaki tehlikeli pozisyonu golle sonuçlandırarak amacına ulaştı ve Avrupalıların ağlarını sarstı.

90+5. dakika: Hakem tarafından eklenen son dakikalarda Messi, rakibe hiçbir şans tanımadı ve şık bir golle dublesini tamamladı.

Messi'den yeni korkunç rekorlar!

Avusturya karşısındaki bu karşılaşma, Lionel Messi'yi rekorlar zirvesinde daha da yukarı taşıdı. Bu maçtaki dublesi sayesinde:

Leo, Dünya Kupaları tarihindeki 18. golünü atmayı başararak mutlak gol krallığı rekorunu güncelledi.

Deneyimli hücum oyuncusu, mevcut Dünya Kupası'nda attığı gol sayısını 5'e çıkardı.

Turnuva tablosundaki durum ne?

Bu zafer yürüyüşünün ardından Arjantin milli takımı puanını 6'ya yükseltti ve grup aşamasının bitmesini beklemeden play-off aşamasına yükselme biletini cebine koydu.

Mağlubiyet alan Avusturya milli takımının ise hesabında 3 puan bulunuyor. Artık bir sonraki aşamaya çıkma şansını korumak için son turda Cezayir milli takımına karşı tüm güçleriyle sahaya çıkmaları gerekecek.