Messi'nin şovu: Arjantin, Avusturya'yı mağlup ederek play-off biletini kaptı

·36·Spor
Messi'nin şovu: Arjantin, Avusturya'yı mağlup ederek play-off biletini kaptı

Dünya Kupası'nın 2. turundaki merkezi maçta, son şampiyon Arjantin milli takımı Avusturya karşısında sahaya çıktı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, oldukça tempolu geçen maçta 2-0'lık net bir galibiyet elde ederek turnuvanın bir sonraki aşamasına yükselmeyi erkenden garantilediler.

Penaltı talihsizliğinden gerçek bir rövanşa

Karşılaşma, Arjantin milli takımı ve şahsen Lionel Messi için beklenmedik bir dramla başladı. Maçın henüz 9. dakikasında Arjantinliler, rakip kaleye 11 metreden penaltı vuruşu kullanma hakkı kazandı. Ancak topun başına geçen Messi, penaltıyı gole çeviremeyerek taraftarları kısa süreli bir endişeye sevk etti.

Buna rağmen, bu talihsizlik dünya futbolunun efsanesini yıldırmadı, aksine ona ekstra bir motivasyon sağladı:

  • 39. dakika: 38 yaşındaki forvet, rakip ceza sahasındaki tehlikeli pozisyonu golle sonuçlandırarak amacına ulaştı ve Avrupalıların ağlarını sarstı.

  • 90+5. dakika: Hakem tarafından eklenen son dakikalarda Messi, rakibe hiçbir şans tanımadı ve şık bir golle dublesini tamamladı.

Messi'den yeni korkunç rekorlar!

Avusturya karşısındaki bu karşılaşma, Lionel Messi'yi rekorlar zirvesinde daha da yukarı taşıdı. Bu maçtaki dublesi sayesinde:

  • Leo, Dünya Kupaları tarihindeki 18. golünü atmayı başararak mutlak gol krallığı rekorunu güncelledi.

  • Deneyimli hücum oyuncusu, mevcut Dünya Kupası'nda attığı gol sayısını 5'e çıkardı.

Turnuva tablosundaki durum ne?

Bu zafer yürüyüşünün ardından Arjantin milli takımı puanını 6'ya yükseltti ve grup aşamasının bitmesini beklemeden play-off aşamasına yükselme biletini cebine koydu.

Mağlubiyet alan Avusturya milli takımının ise hesabında 3 puan bulunuyor. Artık bir sonraki aşamaya çıkma şansını korumak için son turda Cezayir milli takımına karşı tüm güçleriyle sahaya çıkmaları gerekecek.

DK-2026. 2. Tur Arjantin — Avusturya 2:0

⚽️ Goller: Lionel Messi, 39', 90+5'

Lionel MessiArjantinAvusturyaLionel ScaloniCezayir
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Viktor Vatsko: «Portekiz, Özbekistan'ı farklı bir skorla mağlup edecek»Viktor Vatsko: «Portekiz, Özbekistan'ı farklı bir skorla mağlup edecek»Bugün, 00:31Abduqodir Husanov basın servisinin röportajında neler söyledi?Abduqodir Husanov basın servisinin röportajında neler söyledi?Bugün, 00:20Arjantin ve Avusturya maçında Lionel Messi dublet yaptıArjantin ve Avusturya maçında Lionel Messi dublet yaptıBugün, 00:13Lionel Messi Dünya Rekorunu Kırdı: Arjantin, Avusturya'yı Mağlup EttiLionel Messi Dünya Rekorunu Kırdı: Arjantin, Avusturya'yı Mağlup EttiBugün, 00:12Messi'nin talihsiz serisi: Üst üste 3. Dünya Kupası'nda penaltı kaçırdı (video)Messi'nin talihsiz serisi: Üst üste 3. Dünya Kupası'nda penaltı kaçırdı (video)Dün, 23:18Lionel Messi Dünya Kupası Tarihinin En Golcü Oyuncusu OlduLionel Messi Dünya Kupası Tarihinin En Golcü Oyuncusu OlduDün, 23:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı