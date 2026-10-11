Özbekistan Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Judo Dünya Şampiyonası, Özbekistan milli takımı için başarıyla sona erdi. Turnuvanın en prestijli ve çekişmeli mücadelelerinden biri olan karma takım müsabakalarında sporcularımız yüksek performans sergileyerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın en güçlü judo okullarının katıldığı bu karşılaşmalarda Özbek sporcular zorlu engelleri aşarak podyuma çıkmayı başardı.

Çetin elemeler: Avrupa'nın önde gelen takımları geride bırakıldı

Turnuva tablosuna göre Özbekistan takımına en güçlü rakipler denk geldi, ancak judocularımız kendinden emin bir performans sergiledi:

İlk turlar: Sporcularımız elemeler boyunca kıtanın ağır sıklet ve judo liderleri olarak kabul edilen Almanya ve Gürcistan milli takımlarını mağlup ederek yarı final biletini garantiledi;

Dramatik yarı final: Final yolunda Rusya temsilcilerine karşı oynanan karşılaşma oldukça gergin ve başa baş geçti; belirleyici maçta temsilcilerimiz 3:4'lük skorla mağlup oldu.

Bronz madalya maçı: Moğolistan karşısında alınan önemli zafer

Yarı finaldeki acı mağlubiyetin ardından Özbek judocular psikolojik olarak hızla toparlanarak üçüncülük maçına odaklandı:

Şiddetli final aşaması: Madalya mücadelesinde Özbekistan takımı, güçlü ve deneyimli Moğolistan takımıyla karşı karşıya geldi;

4:2'lik net sonuç: Takım üyelerinin birlik içindeki mücadelesi ve önemli galibiyetleri sayesinde temsilcilerimiz, Moğol rakiplerini 4:2 mağlup ederek dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Bu zafer, Özbek judo okulunun sadece bireysel kategorilerde değil, karma takım müsabakalarında da dünyanın önde gelen ülkeleriyle başa baş rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtladı.