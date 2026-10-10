Efsanevi Gürcü antrenör resmen milli takımımızın başına geçti

·21·Spor
Efsanevi Gürcü antrenör resmen milli takımımızın başına geçti

Özbekistan judosu büyük bir tarihi değişim arifesinde. Tanınmış ve yüksek nitelikli Gürcü uzman Lasha Gujejiani resmen Özbekistan Judo Milli Takımı'nın baş antrenörü olarak atandı.

Özbekistan Judo Federasyonu Başkanı Azizjon Kamilov ile Lasha Gujejiani arasında resmi iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu atama, Özbek judosunu yeni bir seviyeye taşımak ve önümüzdeki prestijli turnuvalarda büyük başarılar elde etmek için atılmış stratejik bir adımdır.

İlk Başarılar: İsviçre ve Japonya'daki parlak sonuçlar

Gujejiani takımla çalışmaya fiilen başlamış durumda ve ilk turnuvalarında yüksek verimlilik gösterdi:

  • «Lausanne Grand Slam 2026» başarısı: İsviçre'de düzenlenen bu prestijli turnuva, Gürcü uzman için Özbekistan milli takımının başındaki ilk sınav oldu. Burada milli takımımız 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak dünya genelinden 77 ülke arasında ilk altıya (Top-6) girmeyi başardı;

  • XX Asya Oyunları'nda ikincilik: Japonya'nın ev sahipliği yaptığı Asya Oyunları'nda Özbek judocular harika bir performans sergileyerek 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Takım genel klasmanında ise sadece ev sahibi Japonya'nın ardından 2. sırada yer aldılar.

Efsanevi Gürcü antrenör resmen milli takımımızın başına geçti

Baş antrenörün engin tecrübesi: Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonluğu

Lasha Gujejiani, dünya judosunda kendi ismi ve tarzıyla tanınan en deneyimli uzmanlardan biridir:

  • Gürcistan milli takımındaki 5 yıllık zafer dönemi: Taşkent'e gelmeden önce beş yıl boyunca Gürcistan milli takımını çalıştırmıştır;

  • Olimpiyat kürsüleri: Gujejiani yönetimindeki Gürcü judocular Tokyo-2020 Olimpiyatları'nda 1 altın, 3 gümüş, Paris-2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmışlardır;

  • Tarihi takım altını: 2025 yılında onun liderliğindeki Gürcistan milli takımı, dünya şampiyonası takım müsabakalarında rakipsiz kalarak tarihi bir Dünya Şampiyonluğu elde etmiştir;

  • Kişisel spor kariyeri: Lasha'nın kendisi de tatamide güçlü bir sporcu olarak tanınmış olup, kariyeri boyunca iki kez Dünya Şampiyonası madalyası kazanmıştır.

Ana hedef — Los Angeles-2028 Olimpiyatları

Özbekistan Judo Federasyonu, yeni baş antrenörün zengin tecrübesi, modern metodolojisi ve güçlü kazanma ruhunun milli takımın potansiyelini yeni zirvelere taşıyacağına inanmaktadır.

Gujejiani yönetimindeki antrenmanlar artık temel hedef olan 2028 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli judo tarihindeki en yüksek sonuçları kaydetmeye odaklanacaktır.

Lasha GujejianiÖzbekistan Judo FederasyonuLausanne Grand Slam 2026Los Angeles 2028 OlimpiyatlarıJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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