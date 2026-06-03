Manyetik Fırtınaların Navigasyon Doğruluğunu %50'ye Kadar Düşürdüğü Tespit Edildi

Perm Ulusal Araştırma Politeknik Üniversitesi araştırmacısı Anton Tyutyukov, jeomanyetik fırtınaların uydu navigasyon sistemlerinin çalışması üzerindeki etkisini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, bu dönemlerde ölçüm doğruluğu önemli ölçüde düşüyor ve bazı durumlarda hata oranı %50'ye kadar yükselebiliyor. Ixbt.com'un haberine göre bu bilgiler paylaşıldı.

Sıradan kullanıcılar için, örneğin akıllı telefonlardaki haritalarda koordinat belirleme doğruluğu %14 oranında azalıyor. Ancak en büyük sorun beklenmedik sıçramalarda kendini gösteriyor: navigasyon işaretinin bir noktadan diğerine düzensiz kayması %33'ten %50'ye kadar artıyor. Bu durum, navigasyon cihazının konumu caddenin karşı tarafında veya yanlış bir bina koridorunda göstermesine neden oluyor.

Jeomanyetik dalgalanmalar özellikle yükseklik belirlemede ciddi sorunlara yol açıyor. Jeodezi uzmanları, inşaatçılar ve maden ölçümcüleri için bu parametre hayati önem taşıyor. Araştırmaya göre, manyetik fırtınalar sırasında yükseklik ölçümündeki hata %20 artıyor; bu da temel atma veya yapı montajı sırasında kritik hatalara neden olabiliyor.

Konum koordinatlarını belirlemede ortalama hata %23,5 oranında artarken, sonuçların dağılımı %50'ye ulaşıyor. Bu, nesnenin gerçek konumunun hesaplanan noktadan onlarca santimetre kayması anlamına geliyor. Bu tür sapmalar, yüksek hassasiyetli uydu navigasyonu gerektiren inşaat ve izleme çalışmalarında tehlikeli kabul ediliyor.

Araştırma sırasında beklenmedik bir etki daha tespit edildi: sakin günlerde güçlü arızalar daha fazla istasyonda gözlemlenirken, fırtınalı günlerde ortalama hata değeri çok daha yüksek oluyor. Tahminlere göre, jeomanyetik alandaki küresel bozulmalar genel gürültü istatistiklerini değiştirerek yerel hata kaynaklarını adeta bastırıyor.