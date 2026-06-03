Rusya'da 130 nm Çipler İçin Yerel Litografi Cihazı 2027'de Geliyor

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, gelecek yıl ülkede 130 nm teknolojik süreç temelinde çip üretebilen ilk yerel litografi cihazının oluşturulacağını duyurdu. Bu konuya Kommersant yayınına verdiği röportajda değindi. Ixbt.com haber veriyor.

Manturov'a göre, Rusya yakın gelecekte yabancı litografi cihazlarını ve silikon levha işleme ekipmanlarını kullanamayacağını göz önünde bulundurarak, ana odağını mikroelektronik makine imalatı alanındaki kendi teknolojilerine yönlendirmek zorunda. Bu, stratejik bağımsızlığı sağlamanın tek yolu olarak görülüyor.

Belirtildiğine göre, geçen yıl Rusya'da 350 nm teknolojisine dayalı bir litografi cihazı üretildi. Gelecek yılki plan ise bu göstergeyi 130 nm'ye düşürmek. Denis Manturov, "Bu kimseye bağlı olmayan, tamamen kendi ekipmanımız olacak" diye ekledi.

Ayrıca, Rusya'nın Japon markası Hitachi'nin yerini alacak mikroskemaların üretimi için özel bir mikroskop geliştirdiğine dair haberler yayıldı. Ayrıca, çip üretiminde kullanılan üç Batı cihazının değiştirilmesi için 2 milyar ruble tahsis edildi.