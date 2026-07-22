İnşaat sektöründe devrim: Cascade girişimi proje bulmak için 3,5 milyon dolar yatırım aldı

·57·Teknoloji
İnşaat sektöründe devrim: Cascade girişimi proje bulmak için 3,5 milyon dolar yatırım aldı

Mimarlık, mühendislik ve inşaat şirketleri için proje arama ve ihale kazanma sürecini otomatikleştiren Cascade platformu, 3,5 milyon dolar tutarında yatırım aldı. TechCrunch'ın haberine göre, bu tohum (seed) aşamasındaki finansman Andreessen Horowitz Speedrun, Ada Ventures ve Snowball VC gibi prestijli risk sermayesi fonları tarafından sağlandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2025 yılında Hannia Zia ve Joana Ferreira tarafından kurulan Cascade girişimi, inşaat sektöründeki en büyük sorunlardan biri olan sürdürülebilir sipariş akışını sağlama problemini çözmeyi hedefliyor. Kuruculara göre, birçok yetenekli inşaat şirketi işinin ehli olmasına rağmen, modern teknolojik araçların eksikliği nedeniyle büyük projelerden uzak kalıyor.

Günümüzde inşaat projelerini arama süreci oldukça dağınık ve karmaşıktır. Şirketler, çeşitli devlet kurumlarının, şehir ve ilçe yönetimlerinin onlarca portalını düzenli olarak takip etmek zorundadır. Cascade ise yapay zeka (AI) yardımıyla bu süreci basitleştirir ve tüm mevcut fırsatları tek bir platformda toplar.

Yapay zeka ve tahmine dayalı analiz

Cascade platformunun benzersizliği, sadece mevcut projeleri göstermesi değil, aynı zamanda gelecekteki ihaleleri de tahmin etmesidir. Sistem, ABD'nin çeşitli eyaletlerinin, federal ajansların ve özel sözleşmelerin verilerini analiz ederek hangi geliştiricilerin (developer) kazanabileceğini önceden belirler.

Örneğin, devlet konut inşaatı için büyük bir hibe duyurursa, Cascade önceki ihale geçmişini inceler. Sonuç olarak kullanıcılara: "Bu hibeyi büyük ihtimalle şu beş şirketten biri kazanacak, hemen onlarla iş birliği için görüşmelere başlayın" şeklinde tavsiyeler verir. Bu durum, taşeronların proje kazanma şansını önemli ölçüde artırır.

Girişim, verimliliğini şimdiden kanıtlamış durumda. Şu anda platformu JFK ve La Guardia havalimanları, Four Seasons otel zinciri ve büyük veri merkezleri (data center) inşa eden prestijli inşaat şirketleri kullanıyor. Andreessen Horowitz (A16z) desteği ise projeye pazarda güvenilir bir ortak statüsü kazandırdı.

Alınan 3,5 milyon dolarlık fon, platformu genişletmek, yeni mühendisler işe almak ve sektörel etkinlikler düzenlemek için kullanılacak. Pazarda GovWin IQ ve ConstructConnect gibi rakipler bulunsa da, Cascade kurucuları ürünlerini tamamen yapay zeka tabanlı (AI-native) modern bir çözüm olarak tanımlıyor.

Bu teknolojinin inşaat sektöründeki rekabet ortamını değiştirmesi bekleniyor. Özellikle inşaat hacminin hızla büyüdüğü bölgeler için bu tür dijital çözümler, gelecekte şeffaflığı sağlamak ve verimliliği artırmak adına büyük önem taşıyabilir.

CascadeGirişimYatırımYapay Zekaİnşaat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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