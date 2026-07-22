Erdoğan devreye girdi: Mohamed Salah'ın Türkiye'ye transferi bekleniyor

·206·Spor
Erdoğan devreye girdi: Mohamed Salah'ın Türkiye'ye transferi bekleniyor

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın geleceğiyle ilgili sorular beklenmedik bir hal aldı. İngiliz devi Liverpool'un efsanesi, kariyerine Türkiye liginde devam edebilir. Son haberlere göre Beşiktaş, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor ve bu sürece bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dahil olduğu belirtiliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. haber

Türkiye'den Sözcü gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, devlet başkanı Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile iletişime geçerek müzakere süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Erdoğan'ın bu transfere ilgi göstermesi, projenin sadece sportif değil, aynı zamanda devlet düzeyinde bir prestij meselesi olduğunu gösteriyor. Hükümetin dolaylı desteğinin, kulübün transfer için gereken devasa mali yükümlülükleri yerine getirmesine yardımcı olması bekleniyor.

Tarihi transfer ve İstanbul'da beklenen buluşma

Ünlü Türk gazeteci Erdoğan Aktaş'ın ifadelerine göre, Mohamed Salah'ın bugün, yani Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi ve sözleşmenin son detaylarını görüşmesi planlanıyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Türk futbol tarihinin pazarlama ve imaj açısından en büyük transferi olacak. Beşiktaş yönetimi, bu transferle sadece iç ligde değil, Avrupa arenasında da hakimiyet kurmayı hedefliyor.

Kulübün teknik direktörü Vincenzo Italiano da Mısırlı golcüyü ikna sürecinde aktif rol alıyor. Fanatik gazetesinin haberine göre, İtalyan çalıştırıcı Mohamed Salah ile özel bir görüşme gerçekleştirerek ona takımın gelecek sezonki taktiksel planını ve hücum hattındaki kilit rolünü anlattı. Teknik direktör, Salah'ı kulübün Avrupa kupalarındaki başarısı için temel taş olarak görüyor.

Türkiye Süper Ligi bölgemizde en çok takip edilen liglerden biri olduğu için, bu haberin Özbek futbolseverler arasında da büyük ilgi uyandırması doğal. Mohamed Salah gibi dünya çapında bir yıldızın kardeş ülkeye gelmesi, bölgedeki futbolun prestijini yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Şimdilik Liverpool yönetimi bu haberlere resmi bir yanıt vermemiş olsa da, Türkiye'deki kaynaklar transferin tamamlanacağına dair inançlarını koruyor. Mohamed Salah'ın İngiltere Premier Lig'deki uzun yıllara dayanan başarılı kariyerinin ardından İstanbul kulübünü seçmesi, futbol dünyasında yılın sansasyonu olabilir.

Mohamed SalahBeşiktaşTürkiyeTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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