Tarayıcı savaşları: Yapay zeka Chrome ve Safari hakimiyetine son verecek mi?

·54·Teknoloji
Tarayıcı savaşları: Yapay zeka Chrome ve Safari hakimiyetine son verecek mi?

Küresel teknoloji pazarında tarayıcılar arasındaki rekabet yeni bir boyuta ulaştı. Artık mücadele sadece arama sonuçları için değil, hangi şirketin yapay zekasının kullanıcı adına internette daha aktif hareket edeceği üzerine veriliyor. Google Chrome ve Apple tarafından sunulan Safari hala pazara liderlik etse de, 2026 yılına gelindiğinde durum keskin bir şekilde değişti. Yeni nesil tarayıcılar, interneti sadece izleme penceresi olmaktan çıkarıp karmaşık görevleri yerine getiren kişisel asistanlara dönüştürüyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde kullanıcılar, Chrome ve Safari gibi devlere layık alternatifler bulabiliyor. Yeni oyuncular arasında hem büyük teknoloji şirketleri hem de gelecek vadeden girişimler yer alıyor. Ürünlerini sadece bir arama motoru olarak değil, kullanıcının dijital hayatını yöneten akıllı ajanlar olarak sunuyorlar. Bu tarayıcılar; gizlilik, kişiselleştirme ve kullanıcı sağlığını ön planda tutmalarıyla öne çıkıyor.

Yapay zeka tabanlı yeni asistanlar

Perplexity şirketi, 2025 yılının Temmuz ayında Comet adlı tarayıcısını tanıttı. Bu ürün sadece bir arama motoru değil, chatbot formunda bir asistandır. Comet; e-postaların özetini çıkarma, web sayfalarını analiz etme ve takvim üzerinden toplantılara davetiye gönderme gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Şu anda bu hizmet, Perplexity Max tarifesindeki kullanıcılar için aylık 200 dolar karşılığında sunuluyor.

Bir diğer ilginç proje ise Arc tarayıcısının yaratıcıları tarafından geliştirilen Dia yazılımıdır. Görünüş olarak Google Chrome tarayıcısına benzese de, güçlü bir yapay zeka aracıyla donatılmıştır. Dia, kullanıcının ziyaret ettiği tüm siteleri analiz ederek gerekli bilgiyi hızlıca bulmaya yardımcı olur. Örneğin, ürünlerle ilgili soruları yanıtlayabilir veya yüklenen dosyaları özetleyebilir. En önemlisi, Dia şu anda ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Opera şirketi de geri kalmıyor. Neon adlı yeni tarayıcıları bağlamı anlama yeteneğine sahip olup, bu sayede alışveriş yapmak, araştırma yürütmek ve hatta yazılım kodları yazmak mümkün. Neon tarayıcısının kendine has özelliği, bazı görevleri çevrimdışı (offline) modda da yerine getirebilmesidir. macOS ve Windows sistemleri için tasarlanan bu tarayıcının abonelik ücreti aylık 19,90 dolardır.

Pazardaki değişimler ve stratejiler

OpenAI şirketi de geçen yılın Ekim ayında Atlas adını verdiği kendi tarayıcısını piyasaya sürmüştü. Kullanıcılara harici bağlantılara geçmeden doğrudan ChatGPT üzerinden bilgi arama imkanı tanıyordu. Ancak son bilgilere göre şirket, bu tarayıcıyı kapatmaya ve işlevlerini ChatGPT masaüstü uygulaması ile Chrome eklentisine entegre etmeye karar verdi.

Bu eğilim, gelecekte tarayıcıların sadece siteleri açan bir araç olarak kalmayacağını gösteriyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu değişimler önemli, çünkü yapay zeka yardımıyla dil engellerini aşmak ve uluslararası kaynaklardan bilgi almak daha kolay hale geliyor. Aşağıda yeni nesil tarayıcıların temel yönelimleri belirtilmiştir:

  • Ajan işlevleri: Kullanıcı yerine eylemleri gerçekleştirme;
  • Gizlilik: Verileri üçüncü şahıslardan koruma;
  • Sağlık (Mindfulness): Kullanıcının internette harcadığı süreyi kontrol etme;
  • Çevrimdışı çalışma: İnternet olmayan durumlarda bile verileri analiz etme.
Özetle, Google Chrome ve Safari hakimiyeti devam etse de pazar yeni inovasyonlara açık. Kullanıcılar artık sadece hıza veya tasarıma değil, tarayıcının ne kadar "akıllı" olduğuna bakarak seçim yapıyorlar.

TeknolojiTarayıcıYapay ZekaGoogle ChromeSafari
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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