Aston Villa efsanesi, Alejandro Garnacho transferini kulüp için bir «kabus» olarak nitelendirdi

·90·Spor
Aston Villa efsanesi, Alejandro Garnacho transferini kulüp için bir «kabus» olarak nitelendirdi

Birmingham ekibi Aston Villa'nın eski forveti Gabby Agbonlahor, takımın Alejandro Garnacho transferi planlarını sert bir dille eleştirdi. Arjantinli kanat oyuncusunun Chelsea'deki başarısız sezonunun ardından Birmingham'a olası transferini kulüp için gerçek bir «kabus» olarak tanımladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Son raporlara göre, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Aston Villa kadrosuna katılması bekleniyor. Anlaşmada belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Dikkat çekici olan ise, Alejandro Garnacho'nun Manchester United altyapısından yetişmiş olması ve Chelsea'ye 40 milyon sterlin karşılığında transfer olmasıydı. Ancak «Stamford Bridge» kariyeri beklendiği gibi geçmedi.

Teknik beceri ve karakter sorunları

talkSPORT yayınında konuşan Agbonlahor, oyuncunun oyun seviyesinden ve sahadaki hareketlerinden duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Ona göre Alejandro Garnacho modern futbolun gerekliliklerini karşılamıyor ve rakip savunmacıları geçmekte zorlanıyor. Eski forvet, «O iyi bir oyuncu değil. Chelsea'deki son maçlarını izlerseniz, savunmacıya yaklaşıyor ve ardından geri dönüp pas veriyor. Bire bir mücadeleye girmekten korkuyor» ifadelerini kullandı.

Agbonlahor ayrıca futbolcunun geçmişteki takımlarından ayrılma nedenlerine de değindi. Ona göre Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerin ondan vazgeçmesi tesadüf değil. Ayrıca Arjantin milli takımının kanat oyuncusu sıkıntısı çektiği dönemlerde bile onu Dünya Kupası'na dahil etmemesi, futbolcunun seviyesi hakkında çok şey anlatıyor.

Takım içi atmosfere tehdit

Uzmana göre Alejandro Garnacho, sadece oyunuyla değil, karakteriyle de Unai Emery'nin inşa ettiği takım ortamını bozabilir. Agbonlahor, futbolcunun özgüvenini ve «egosunu» Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi ile kıyasladı ancak yeteneği konusunda sert konuştu: «Kibri bir yıldızınki gibi ama yeteneği 20 yıl önce Manchester United'da oynayan David Bellion kadar bile değil».

Aston Villa için bu transfer konusu, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye transferinden sonra daha da güncel hale gelmişti. Ancak Agbonlahor yönetimi bu adımdan kaçınmaya çağırıyor. Ona göre kulüp, bu tür şüpheli transferler yerine takım disiplinini koruyacak oyuncular aramalı.

Şu anda Chelsea, takımı yeniden yapılandırma kapsamında Arjantinli futbolcuyu transfer listesine koydu. Eğer Aston Villa bu anlaşmayı tamamlarsa, bu Unai Emery için hem taktiksel hem de psikolojik açıdan büyük bir risk olabilir. Agbonlahor'un bu açık muhalefeti ise Birmingham taraftarları arasında da hararetli tartışmalara yol açıyor.

Aston VillaAlejandro GarnachoChelseaTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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