WhatsApp güncellendi: CarPlay özellikleri genişletildi ve iPad için bağımsız kayıt eklendi

Meta şirketine ait WhatsApp mesajlaşma uygulaması, işlevsel özelliklerini önemli ölçüde genişleterek kullanıcılar için bir dizi kolaylık sundu. Platform artık sadece mobil bir mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçerek, farklı cihazlar arasında tam teşekküllü bir iletişim sistemine dönüşme yolunda önemli bir adım attı. Güncellemeler arasında Apple CarPlay ve Android Auto sistemleriyle entegrasyonun güçlendirilmesi ve iPad kullanıcıları için uzun zamandır beklenen özellikler yer alıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch yayınına göre WhatsApp, araç içi multimedya sistemleri olan Apple CarPlay ve Android Auto ile çalışma sürecini iyileştirdi. Daha önce kullanıcılar bu sistemler üzerinden sadece mesaj yazmak veya arama yapmakla sınırlıyken, artık gelen mesajları dinleyebilir, sesli yanıt verebilir, arama geçmişini görüntüleyebilir ve seçili kişi listelerine hızlı erişim sağlayabilirler. Bu, sürücülerin yolda dikkatleri dağılmadan iletişimde kalmalarını daha da kolaylaştırıyor.

iPad için bağımsız hesap ve PDF ile çalışma

Tablet kullanıcıları için de sevindirici bir haber var: Artık WhatsApp uygulamasında doğrudan iPad üzerinden kayıt olma imkanı geldi. Eskiden iPad uygulaması akıllı telefondaki ana hesaba bağlı olarak çalışırken, artık kullanıcılar tabletin kendisinde yeni bir hesap oluşturabiliyorlar. Bunun için yine de telefon numarası ve doğrulama kodu gerekiyor, ancak kayıt tamamlandıktan sonra iPad uygulaması akıllı telefona bağlı kalmadan bağımsız olarak çalışıyor.

Belgelerle çalışma süreci de basitleştirildi. Artık PDF dosyalarını cihaza indirmeden doğrudan WhatsApp uygulamasının içinde açmak mümkün. Kullanıcılar belgeyi sadece görüntülemekle kalmıyor, aynı zamanda üzerinde küçük değişiklikler yapabiliyor; örneğin metni vurgulayabiliyor (highlight) veya notlar bırakabiliyorlar. Bu özellik şu anda uygulamanın web ve masaüstü sürümlerinde de geçerli.

Müzik paylaşımı ve yeni abonelik sistemi

Sosyal özellikleri geliştirmek amacıyla WhatsApp, durumlarda (status) müzik paylaşma özelliğini de kullanıma sundu. Kullanıcılar Apple Music veya Spotify platformlarından dinledikleri şarkıları doğrudan durumlarına ekleyebiliyorlar. Şirket temsilcilerine göre bu, kullanıcıların ruh hallerini ifade etmelerine ve durumlarını özgünleştirmelerine olanak tanıyor.

Son aylarda WhatsApp bir dizi stratejik değişiklik gerçekleştirdi. Bunlar arasında:

Telefon numarasını göstermeden profil paylaşmaya olanak tanıyan kullanıcı adları (usernames) getirildi;

Profil kişiselleştirme ve genişletilmiş tepkileri içeren WhatsApp Plus ücretli abonelik sistemi başlatıldı;

Durum görüntülemeleri hakkında detaylı analitik veriler (story insights) eklendi.

Bu güncellemeler, Meta şirketinin WhatsApp platformunu sadece kişisel yazışmalar için değil, aynı zamanda iş ve profesyonel iletişim için de uygun bir ekosisteme dönüştürme stratejisinin bir parçasıdır. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu özellikler, uygulama güncellemeleri aracılığıyla kademeli olarak sunulmaktadır.