Lukaşenko: "Daha fazla gelir isteyen Özbekistanlılar Rusya'da çalışabilir"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, daha fazla gelir elde etmek isteyen Özbekistanlılara Rusya'da çalışmalarını tavsiye etti. Lukaşenko, özellikle Rusya'daki petrol sahaları ve diğer büyük üretim sektörlerinde çalışanların daha yüksek maaş alma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Lukaşenko, Belarus'a çalışmaya gelen Özbekistanlıların ağırlıklı olarak et ve süt ürünleri üretimi ile tarım sektöründeki işletmelerde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Ona göre, üretim hacmi ve iş gücü verimliliği arttıkça çalışanların gelirleri de artacaktır.

Bu açıklama, Andican bölgesinden Belarus'a çalışmaya giden bazı Özbekistanlıların düşük maaş ve çalışma koşullarından şikayet etmelerinin ardından geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Devlet Başkanı, yüksek gelir arayan vatandaşlar için Rusya'daki iş gücü piyasasının daha fazla fırsat sunduğunu vurguladı.