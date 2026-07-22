Suudi Arabistan kulübü Manu Koné ve Marc Casadó için devreye girdi

·44·Spor
Suudi Arabistan kulübü Manu Koné ve Marc Casadó için devreye girdi

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübü, transfer piyasasında hareketlenerek kadrosunu Avrupa'nın en yetenekli orta saha oyuncularıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Takım şu anda Roma forması giyen Manu Koné ve Barcelona'nın oyuncusu Marc Casadó'nun transferi için görüşmelere başladı. Bu hamleler, kulübün sadece iç ligde değil, Asya arenasında da liderliği ele geçirme stratejisinin bir parçası. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

Sky Sport'un verdiği bilgilere göre, Al-Ahli yönetimi Manu Koné için Roma ile mali şartları ve transfer taleplerini görüşüyor. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, son yıllarda fiziksel gücü ve oyun görüşüyle birçok dev kulübün dikkatini çekti. Özellikle 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı, transfer değerinin hızla artmasına neden oldu.

Manu Koné, Fransa milli takımının yarı finale yükselmesinde kilit rol oynadı. Uluslararası arenadaki başarısı tesadüf değil, İtalya'daki istikrarlı oyununun bir sonucudur. Koné, Roma formasıyla iki sezonda 82 maça çıkarak takımının Serie A'da ilk üçe girmesine ve Şampiyonlar Ligi bileti almasına büyük katkı sağladı.

Avrupa devleriyle rekabet

Transfermarkt portalı, Manu Koné'nin piyasa değerini yaklaşık 50 milyon Euro olarak tahmin ediyor. Ancak Al-Ahli için bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Haberlere göre, futbolcu için Manchester United gibi Avrupa devleri de devrede. Suudi kulübünün rekabeti kazanabilmesi için mali açıdan oldukça cazip bir teklif hazırlaması gerekiyor.

Bununla birlikte, Al-Ahli scoutları İspanya'ya da gözünü dikti. Kulüp, Barcelona altyapısından yetişen Marc Casadó'nun transferi için Katalan ekibiyle temasa geçti. Barcelona sisteminde yetişen genç yeteneğin, takımın orta sahasını teknik açıdan zenginleştirmesi bekleniyor. Bu hamleler, Suudilerin yıldız bir kadro kurma konusundaki hırslarını gösteriyor.

Son yıllarda Suudi Arabistan Pro Ligi, dünya yıldızlarını çekme konusunda bir merkez haline geldi. Al-Ahli gibi takımlar, sadece kariyerinin sonuna yaklaşan veteranları değil, Manu Koné gibi gücünün zirvesinde olan ve Avrupa'da yüksek talep gören oyuncuları da kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu durum, bölgedeki futbol seviyesinin niteliksel olarak artmasına katkı sağlıyor.

Şimdilik Roma ve Barcelona, oyuncularını bırakma konusunda nihai bir karar vermiş değil. Transfer dönemi boyunca bu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı futbol kamuoyunun odağında olacak. Eğer Al-Ahli bu iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katarsa, takımın orta sahasında gerçek bir "demir duvar" oluşturacağı şüphesiz.

Al-AhliManu KonéRomaBarcelonaTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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