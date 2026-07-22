B2B yaratıcı ekonomisi: Passionfroot girişimi ABD pazarını fethetmek için 15 milyon dolar yatırım aldı

·51·Teknoloji
B2B yaratıcı ekonomisi: Passionfroot girişimi ABD pazarını fethetmek için 15 milyon dolar yatırım aldı

Alman girişimi Passionfroot, B2B (işletmeler arası) içerik üreticileri ve markaları birleştiren platformunu genişletmek amacıyla 15 milyon dolarlık yatırım aldı. Series A finansman turuna Insight Partners risk sermayesi şirketi liderlik etti. Bu yatırım, yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, markaların ürünlerini uzmanlar aracılığıyla tanıtma ihtiyacının arttığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Berlin merkezli bu girişim, sadece Avrupa'da değil, küresel ölçekte de yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Alınan fonlarla birlikte şirket CEO'su Jen Phan New York'a taşınacak ve orada yeni bir ofis açılacak. Ayrıca Passionfroot, São Paulo'da da bir temsilcilik kurmayı ve şu anda 15 kişiden oluşan ekibini genişletmeyi planlıyor.

Yapay zeka ve marka rekabeti

Passionfroot lideri Jen Phan'a göre, AI teknolojileri yazılım geliştirmeyi kolaylaştırdığı için pazar yeni ürünler ve özelliklerle dolup taştı. Bu koşullarda şirketlerin kendi markalarını diğerlerinden ayırması zorlaşıyor. Bu nedenle pazarlama yöneticileri; LinkedIn, Substack veya YouTube gibi platformlardaki sektör uzmanlarının ve içerik üreticilerinin (creator) hizmetlerinden giderek daha fazla yararlanıyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Passionfroot son bir yıl içinde gelirini 13 kat artırmayı başardı. Platformun müşterileri arasında ElevenLabs, Figma, Replit, Framer ve Gamma gibi tanınmış teknoloji şirketleri bulunuyor. Bu durum, B2B sektöründe geleneksel reklamcılıktan ziyade kişisel marka ve profesyonel tavsiyelere dayalı pazarlamaya olan talebin yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Zest — reklam kampanyaları için AI asistanı

Girişim teknolojik açıdan da gelişmeye devam ediyor. Şirket, Zest adında yeni bir AI ajanı başlattı; bu ajan, markaların reklam kampanyaları oluşturmasına, yürütmesine ve performanslarını izlemesine yardımcı oluyor. Zest sistemi, platform içindeki ve dışındaki binlerce içerik üreticisi arasından şirketin stratejisine en uygun olanı seçme özelliğine sahip.

Ayrıca Passionfroot platformu üzerinden ödeme yapma sistemi de hayata geçirildi. Özel bir cüzdan sayesinde markalar, dünya genelindeki içerik üreticilerine ödeme yapabiliyor ve harcamalarını kontrol edebiliyor. Verilere göre, son 18 ay içinde platform aracılığıyla içerik üreticilerine 10 milyon dolardan fazla ödeme yapıldı.

Insight Partners Yönetici Direktörü Rebecca Liu-Doyle, Passionfroot'un pazardaki boşluğu doğru şekilde doldurduğunu vurguluyor. Bir tarafta AI ürünlerini açıklama ve popülerleştirme ihtiyacı duyan markalar varken, diğer tarafta derin bilgiye sahip ve kaliteli içerik üretebilen uzmanlar bulunuyor. Platform, tam olarak bu iki tarafı verimli bir şekilde birbirine bağlayan bir ekosisteme dönüştü.

PassionfrootGirişimYatırımB2B PazarlamaYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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