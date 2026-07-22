Samsung devrim niteliğindeki Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonunu tanıttı: En hafif ve kompakt amiral gemisi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefon serisindeki en çok beklenen ve yenilikçi cihazı olan Galaxy Z Fold 8 modelini resmen tanıttı. Bu yeni amiral gemisi, sadece teknik özellikleri ile değil, tamamen değişen dış görünümü ve kullanım kolaylığı ile önceki nesillerden kökten ayrılıyor. Cihaz, kompaktlık ve güç arasındaki dengeyi koruyarak kullanıcılara günlük görevleri yerine getirirken yepyeni bir deneyim vaat ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Galaxy Z Fold 8 modelinin en dikkat çekici yönü oranlarıdır. ixbt.com'un verilerine göre, dış ekran 10:16 oranında tasarlanmış olup, bu durum mesajlaşma uygulamalarında iletişim kurmak, sosyal medyada gezinmek ve kısa videolar izlemek için standart akıllı telefonlar gibi rahat bir format sağlıyor. Ana iç ekran ise açıldığında 4:3 oranına sahip olacak. Belirtmek gerekir ki, benzer ekran oranlarının gelecekte beklenen iPhone Ultra modelinde de kullanılacağı tahmin ediliyor.

Hafif gövde ve dayanıklı Flex Titanium teknolojisi

Samsung mühendisleri bu modelde ağırlık ve incelik konusuna özel bir vurgu yaptılar. Galaxy Z Fold 8, serideki en hafif cihaz haline geldi; ağırlığı sadece 201 gram. Gövde kalınlığı katlanmış halde 9,7 mm, açıldığında ise sadece 4,5 mm olması, kullanıcının akıllı telefonu cebinde taşımasını oldukça kolaylaştırıyor. Bu sonuca yeni Flex Titanium teknolojisi sayesinde ulaşıldı.

Ekran yapısında titanyum elementlerinin kullanılması, gövdenin dayanıklılığını azaltmadan daha ince olmasını sağladı. Ayrıca şirket, katlama mekanizmasını (menteşe) yeniden tasarlayarak optimize etti. Sonuç olarak, akıllı telefonu açma ve kapatma süreci daha pürüzsüz ve güvenilir bir hale geldi. Bu, katlanabilir ekranların uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli faktörlerden biridir.

Ekran özellikleri ve teknik güç

Akıllı telefonun iç 7,6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranı QXGA+ çözünürlüğe sahip olup, 1 ile 120 Hz arasında adaptif yenileme hızını destekliyor. Vision Booster teknolojisi ve 3000 nit'e varan parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile görüntü net bir şekilde görülüyor. Dış ekran ise 5,5 inç olup, o da 120 Hz hızında çalışıyor. Cihazın merkezinde en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi yer alıyor.

Bellek yapılandırmaları kullanıcı ihtiyacına göre birkaç seçenekle sunuluyor: 12/256 GB, 12/512 GB ve en üst seviye 16 GB/1 TB seçeneği. Kamera sistemi, geniş açılı ve ultra geniş açılı çekim imkanı sunan iki adet 50 megapiksellik modülden oluşuyor. Cihaz, Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzü ile çalışıyor.

Özerklik (batarya) konusunda da önemli değişiklikler mevcut:

4800 mAh kapasiteli batarya;

45 W gücünde kablolu hızlı şarj;

20 W'a kadar kablosuz şarj;

Ters kablosuz şarj özelliği.

Galaxy Z Fold 8, modern 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bağlantı standartlarını destekliyor. Ayrıca IP48 standardına göre su ve toza karşı dayanıklıdır. Akıllı telefonun lavanta, grafit ve krem renklerinde satışa sunulması bekleniyor. Bu yenilik, Samsung'un katlanabilir cihaz pazarındaki liderliğini pekiştirme yolunda attığı bir sonraki büyük adım şüphesiz.