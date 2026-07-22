Havacılığın geleceği: Pratt & Whitney hibrit motor testlerine başladı

·33·Teknoloji
Havacılığın geleceği: Pratt & Whitney hibrit motor testlerine başladı

Havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinden biri olan Pratt & Whitney Canada, bölgesel uçaklar için tasarlanan yeni hibrit-elektrikli güç ünitesinin yer testlerine başladı. Bu teknoloji, gelecekte hava araçlarının yakıt tüketimini ve atmosfere salınan zararlı gaz miktarını önemli ölçüde azaltmaya hizmet edecek. ixbt.com'un haberine göre, yeni sistemin yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde 30 oranında artırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator projesi kapsamında geliştirilen bu cihaz, Pratt & Whitney turboprop motoru ile Collins Aerospace tarafından yaratılan 1 MW gücündeki elektrik motorunun uyumlu çalışmasına dayanıyor. Sisteme güç sağlamak için İsviçreli H55 şirketi tarafından üretilen 200 kWh kapasiteli bataryalar kullanıldı. Testler şu anda şirketin Kanada'nın Quebec eyaletindeki tesislerinde yürütülüyor.

Teknolojinin çalışma prensibi ve avantajları

Proje kapsamındaki temel yenilik, yükün iki farklı motor türü arasında paylaştırılmasıdır. Elektrik motoru, uçağın yerdeki hareketleri, kalkışı ve ilk irtifaya tırmanışı sırasında devreye girer. Geleneksel havacılık motorları tam olarak bu aşamalarda en çok yakıtı tüketir. Uçak seyir moduna, yani sabit uçuş irtifasına ulaştıktan sonra, ana itki gücünü turboprop motor üstlenir.

Mühendislerin hesaplamalarına göre, yaklaşık 460 kilometre (250 deniz mili) mesafedeki bölgesel rotalarda bu şema yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu durum sadece havayolu şirketlerinin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda çevresel durumu iyileştirmede de önemli bir adım olacaktır. Testler başarılı olursa, yeni cihaz modifiye edilmiş bir De Havilland Canada Dash 8-100 uçağına takılacak ve 2027 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

Güvenlik ve sektördeki rekabet

Yeni sistemin oluşturulmasında güvenlik konularına özel önem verilmiştir. Yüksek voltajlı mimaride modern yarı iletkenler kullanılmış, batarya modülleri ise özel yanmaz konteynerlere yerleştirilmiştir. Acil durumlarda ısı ve gaz tahliye sistemi de düşünülmüş olup, bu durum uçuş güvenliğini garanti altına almaktadır.

Belirtmek gerekir ki, Pratt & Whitney hibrit havacılık üzerinde çalışan tek şirket değil. Şu anda NASA tarafından koordine edilen Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) programı kapsamında da benzer teknolojiler aktif olarak geliştirilmektedir. Örneğin, GE Aerospace şirketi, Boeing ve diğer ortaklarla birlikte Saab 340B uçağında hibrit motoru başarıyla test etmiş ve yaklaşık 9 kilometre irtifada uçuşlar gerçekleştirmiştir.

Özbekistan gibi bölgesel havacılığın gelişmekte olduğu ülkeler için bu tür teknolojiler, gelecekte iç hat uçuş maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu bir ulaşım sistemi oluşturmak adına büyük önem taşıyabilir.

HavacılıkTeknolojiPratt & WhitneyEkolojiHibrit Motor
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim