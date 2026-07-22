Çinli mühendisler NVIDIA RTX ekran kartlarını ARM işlemcilerde çalıştırmayı başardı

Bilgisayar teknolojileri dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşandı: Çinli meraklılar, NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarını ARM mimarisine dayalı sistemlerde başarıyla çalıştırmayı başardılar. NVIDIA henüz bu tür konfigürasyonları resmi olarak desteklemese de, Windows on ARM için yayınlanan ilk sürücüler bu deneyimin önünü açtı. Bu gelişme, gelecekte geleneksel x86 işlemcilerinden vazgeçip enerji tasarruflu ARM platformlarına geçiş imkanlarını genişletiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Temel deneyim, Huawei Qingyun W510 iş istasyonunda gerçekleştirildi. Bu cihaz, 24 çekirdekli Huawei Kunpeng 920 işlemci ve 32 GB DDR4 RAM ile donatılmış durumda. Sisteme, PCIe 4.0 x8 arayüzü üzerinden 8 GB belleğe sahip GeForce RTX 4060 ekran kartı bağlandı. Huawei bu platformda Windows sistemini resmi olarak desteklemediği için araştırmacılar, açık kaynaklı ACPI-patch kullanarak Windows 11 yüklemek zorunda kaldılar.

Oyunlar ve test sonuçları

ixbt.com'un verilerine göre, sistemin oyunlardaki performansı henüz beklenen seviyede değil. Bunun temel nedeni, ARM işlemcilerinin nispeten düşük gücü ve modern oyunları x64 emülasyonu yoluyla çalıştırma zorunluluğudur. Örneğin, popüler Genshin Impact oyunu Full HD çözünürlükte saniyede sadece 20 kare (FPS) hızında çalıştı. Black Myth: Wukong oyununda ise ortalama değer 21 FPS oldu, ancak bazı sahnelerde bu değerin 3 FPS'ye kadar düştüğü gözlemlendi.

Buna rağmen, teknolojik demo sürümlerinde sonuçlar biraz daha iyi. Star Wars Reflections, ışın izleme (ray tracing) teknolojisi ile 23–25 FPS hız sergiledi. Sentetik testlerde GeForce RTX 4060 gerçek gücünü gösterebildi: 3DMark Night Raid testinde 43.530 puan, Solar Bay testinde ise 32.370 puan topladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Time Spy testinde sistem 6.369 puan aldı; oysa standart x86 bilgisayarlarda bu değer 10.400 puan civarındadır.

Profesyonel yazılımlarla çalışmada deneyim beklenenden daha başarılı sonuçlar verdi. Örneğin, Blender grafik düzenleyicisi ekran kartını CUDA çekirdekleri üzerinden sorunsuz bir şekilde tanıdı. Render sürecinde grafik işlemci yükü yüzde 89'a ulaştı; bu da ARM sistemlerinde de karmaşık görsel görevlerin yerine getirilebileceğini kanıtlıyor. Ayrıca, kompakt Radxa Orion O6 kartında GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı da başarıyla test edildi.

NVIDIA'nın evrensel sürücüsü, gelecekte Windows on ARM cihazlarında RTX 20 serisinden en yeni RTX 50 modellerine kadar neredeyse tüm nesil harici ekran kartlarının kullanılmasına olanak tanıyabilir. Bu durum, ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve mini bilgisayarlar için yeni ufuklar açıyor. Şimdilik bu sadece meraklı seviyesinde bir deney olsa da, önümüzdeki yıllarda bilgisayar pazarının nasıl değişeceğini gösteriyor.