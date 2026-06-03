SpaceX Gigabay: 116 metrelik devasa fabrikanın inşası sürüyor

Teksas eyaletindeki Starbase uzay üssünde, SpaceX'in Starship gemilerini monte etmek ve hızlı onarım yapmak için tasarladığı yeni Gigabay süper fabrikası hızla yükseliyor. Bir ay içinde yapı önemli ölçüde büyüdü: bina yüksekliği 116 metreye (380 fit) ulaştı ve çelik iskeleti kilometrelerce uzaktan bile net bir şekilde görülebiliyor. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

2 Haziran itibarıyla çekilen yeni fotoğraflarda onlarca vincin çalıştığı ve binanın yan cephelerinin panellerle kaplandığı görülüyor. Aynı zamanda yapı yüksekliğine doğru büyümeye devam ediyor. Şantiye çevresinde Elon Musk'ın kendine özgü filosu olan onlarca Cybertruck elektrikli aracı toplanmış durumda.

Bitişik binalarda Starship gemisinin Mars'taki tasvirinin yer aldığı devasa duvar resimleri belirdi. Bu, şirketin Kızıl Gezegen'i kolonize etme ve yeniden kullanılabilir uzay uçuşları gerçekleştirme konusundaki büyük hedeflerini simgeliyor.

Gigabay projesi, Starship üretim hacmini önemli ölçüde artırmak için tasarlandı. Bu, SpaceX'in roketlerin seri üretimine geçmesini, fırlatma maliyetlerini düşürmesini ve uzaya erişim hızını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak.