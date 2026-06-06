Reid Hoffman, Manus girişimi nedeniyle Microsoft yönetim kurulundan ayrılıyor

·34·Teknoloji
Reid Hoffman, Manus girişimi nedeniyle Microsoft yönetim kurulundan ayrılıyor

Microsoft Corporation, Reid Hoffman'ın on yıllık verimli hizmetinin ardından şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini resmen duyurdu. Hoffman, 2016 yılında kurduğu LinkedIn ağının Microsoft tarafından 26,2 milyar dolara satın alınmasının ardından yönetim kuruluna katılmıştı. Techcrunch.com haber veriyor.

Hoffman'ın Microsoft bünyesinde bulunduğu dönemde teknoloji dünyasında önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle, 2019 yılında şirketin OpenAI projesine ilk 1 milyar dolarlık yatırımı yapma kararında yer aldı. Ayrıca, OpenAI'nin kurucularından biri olan Hoffman, çıkar çatışması nedeniyle 2023 yılında bu yapay zeka laboratuvarının yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Hoffman artık tüm dikkatini yeni projesi olan Manus girişimine vermek için "kurucu moduna" (founder mode) geçtiğini açıkladı. Manus, ilaç keşfiyle ilgilenen ve geçen yıl 50 milyon dolardan fazla yatırım çeken bir şirkettir. Projeye ünlü doktor ve Pulitzer Ödülü sahibi Siddhartha Mukherjee liderlik ediyor.

Hoffman'ın sözlerine göre, Manus yapay zeka alanında "Move 37" seviyesine ulaşmayı, yani kimya alanında insan yaratıcılığını aşan teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Bu teknolojinin, özellikle kanserin çeşitli formlarına karşı mücadelede yeni bir dönem açması bekleniyor.

MicrosoftReid HoffmanManusYapay ZekaGirişim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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