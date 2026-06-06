Elon Musk: Mars'ı Dünya gibi yaşanabilir bir gezegene dönüştürmek mümkün

·57·Teknoloji
Elon Musk: Mars'ı Dünya gibi yaşanabilir bir gezegene dönüştürmek mümkün

Elon Musk, Mars hakkında yeni bir açıklama yaparak onu "onarım gerektiren bir gezegen" olarak adlandırdı ve burada yapay bir atmosfer yaratma olasılığı olduğunu vurguladı. Milyardere göre, Mars'ı yeterince ısıtmanın bir yolu bulunursa, onu Dünya'ya benzer bir duruma getirmek mümkün olabilir. Bu, okyanusların, yaşam formlarının ve yüzeyde uzay elbisesiz yürüme imkanının varlığı anlamına gelir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Elon Musk yakın zamanda Ay ve Mars'ta kendi kendine yeten medeniyetler kurmanın gerekliliğini bir kez daha vurguladı. SpaceX şirketi web sitesinde Mars programı hakkındaki bilgileri güncelledi ve beklenmedik şekilde Starship gemisinin Kızıl Gezegen'e yapılacak ilk kargo seferlerinin tarihini yaklaştırdı. Daha önce bu görevlerin 2030'dan önce gerçekleştirilmeyeceği söylenirken, şimdi hedef olarak 2028 yılı belirlendi.

Kargo ve insanların Mars'a taşınması Starship roketi yardımıyla gerçekleştirilecek. Elon Musk'ın sözlerine göre, gelecekte Starship aracılığıyla uzaya kargo taşıma maliyetleri, uçakla kargo taşıma fiyatından bile daha ucuz hale gelecek. Bunun uzayın keşfinde yeni bir dönem açması bekleniyor.

Bu arada, Curiosity Mars gezgini Mars'ın geçmişinde uzun süre boyunca yer altında ılık su rezervlerinin bulunduğuna dair yeni kanıtlar tespit etti. Ancak, uzay araştırmalarında kayıplar da var: MAVEN uydusuyla iletişimi yeniden kurmak için yapılan aylarca süren çabaların ardından sonuç alınamadı ve ajans görevinin sona erdiğini duyurdu.

Elon MuskSpaceXMarsStarshipUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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