Starship ile uzaya kargo taşımak uçaktan daha ucuz olacak

·56·Teknoloji
Starship ile uzaya kargo taşımak uçaktan daha ucuz olacak

Elon Musk, Starship roketi ile uzaya kargo teslimat maliyetinin gelecekte uçakla kargo taşıma maliyetinden daha ucuz olacağını açıkladı. Starship projesinin temel devrimci yönü, dünyanın ilk tamamen yeniden kullanılabilir yörünge roketi olmasıdır. Musk'a göre, otomobil, uçak veya gemi gibi taşıtlar defalarca kullanıldıkları için ucuz kabul edilirken, roket teknolojilerinde şimdiye kadar böyle bir imkan yoktu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX yöneticisi, Falcon 9 roketi ile bu yolun bir kısmını kat ettiklerini, ancak Starship ile tam yeniden kullanım seviyesine ulaşacaklarını belirtti. Sistem tamamen devreye girdiğinde, yörüngeye kargo çıkarma maliyetleri yalnızca yakıt fiyatına bağlı kalacak. Starship için yakıt olarak sıvı oksijen ve metan kullanılıyor, bu da havacılık yakıtından çok daha ucuz.

Elon Musk'ın sözlerine göre, Starship sisteminin tam çoklu kullanım özelliğinin 2026 yılında pratikte kanıtlanması bekleniyor. Tüm planlar uygulanırsa, uzaya çıkış maliyeti 100 kat azalabilir. Şu anda Falcon 9 ile 1 kg kargoyu yörüngeye çıkarma maliyeti 18.500 dolardan 1.400 dolara düşmüşken, Starship'in bu fiyatı yüzde 99 daha ucuzlatması bekleniyor.

Şu anda Teksas'taki Starbase uzay limanında Super Heavy Booster 20 ve Ship 20 araçları 13. uçuşa hazırlanıyor. Ayrıca, SpaceX mühendisleri roketi yakalamak için tasarlanan Mechazilla sistemini geliştirmeye devam ediyor. Bu tür roketler gelecekte yeni nesil Starlink uydularını yörüngeye çıkararak küresel internet ağının bant genişliğini birkaç kat artıracak.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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