Kızlar sporu neden bırakıyor? «Abla» projesi buna çözüm buldu

Abla projesi üyeleri her hafta okuldan sonra Eastleigh'de buluşuyor.

Birleşik Krallık'ta ergen kızları sporda tutmayı amaçlayan «Abla» projesi beklenenden daha önemli sonuçlar veriyor. Sadece kızların katıldığı antrenmanlar, huzurlu bir ortam ve genç antrenörlerin desteği, onların kendilerini özgür hissetmelerini ve spora yeniden ilgi duymalarını sağlıyor.

Araştırmalara göre, daha önce kendini sporcu olarak gören kızların yüzde 43'ü ergenlik döneminde fiziksel aktiviteye olan sevgisini kaybediyor. Proje, bu endişe verici eğilimi değiştirmeye çalışıyor.

Kızlar neden antrenmanları bırakıyor?

«Spordaki Kadınlar» yardım kuruluşunun yaptığı bir çalışmada, kızların spordan uzaklaşmasına birkaç faktörün neden olduğu belirlendi.

En çok dile getirilen sorunlardan biri, başkalarının onları sürekli yargıladığını hissetmeleri. Bazı ergenler kendilerini yeterince güçlü, çevik veya iyi görünür bulmuyor.

Erkeklerle birlikte yapılan antrenmanlarda ise bazı kızlar hata yapmaktan, alay edilmekten veya kendilerini başkalarıyla kıyaslamaktan endişe ediyor. Sonuç olarak, şanslarını denemek yerine sporu tamamen bırakıyorlar.

Sadece kızların katıldığı güvenli ortam

«Abla» programında 9 ile 15 yaş arasındaki kızlar farklı spor dallarını denemeye teşvik ediliyor. Antrenmanlar basketbol, futbol, fitness ve spor salonundaki fiziksel egzersizleri kapsıyor.

Projenin en aktif merkezlerinden biri Hampshire bölgesindeki Eastleigh şehrinde bulunan Places Leisure Center'da yer alıyor.

Burada kızlar her hafta okuldan sonra buluşuyor. Onlardan hemen yüksek performans beklenmiyor. Ana odak noktası hareketten keyif almak, yeni arkadaşlar edinmek ve özgüveni güçlendirmek.

11 yaşındaki Poppy, programdaki antrenmanları «eğlenceli» olarak tanımladı.

«Arkadaş ediniyorum ve fiziksel olarak güçleniyorum» dedi.

«Kızlar da her şeyi yapabilir»

14 yaşındaki Holly, sadece kızlardan oluşan ortamın özel bir destek hissi verdiğini düşünüyor.

«Erkekler genellikle her konuda, özellikle de sporda kendilerinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu antrenman ise kızların da onların yapabildiği işleri yapabileceğini gösteriyor» dedi.

Holly'ye göre, antrenmanda sadece kızların olması onları daha özgür hareket etmeye ve kendi güçlerini denemeye teşvik ediyor.

Burada sonuçtan ziyade katılım, rekabetten ziyade birbirini desteklemek daha önemli.

Antrenör değil, güvenilir bir «abla»

21 yaşındaki Taliya Brooks, projede rehber ve elçi olarak görev yapıyor. Görevi sadece egzersizleri göstermekten ibaret değil.

Taliya, kızlar için güvenilir bir «abla» olmaya, onların fiziksel ve ruhsal durumlarını desteklemeye çalışıyor.

«Bana güvenebilirler. Bir sorunları olduğunda gelip okul, regl veya diğer endişeleri hakkında konuşabilirler» dedi.

Brooks, erkeklerin katılımıyla bazı kızların kendilerini kısıtladığını ve egzersizi yapmaktan vazgeçtiğini vurguluyor. Sadece kızların katıldığı ortamda ise kendilerini rahat hissedip yeni hareketleri korkmadan deniyorlar.

Sonuç: kızların yüzde 60'ı sporu daha çok sevdi

Başlangıçta devletin tampon vergisi hibesiyle finanse edilen proje, şimdi Places Leisure ile iş birliği içinde Birleşik Krallık'ın 80'den fazla merkezinde uygulanıyor.

Bazı katılımcılar spor salonuna ücretsiz üyelik ve antrenmanlara katılma imkanına sahip. Diğerleri için ise indirimli tarifeler sunuluyor.

«Spordaki Kadınlar» kuruluşu temsilcisi Rachel Williams, programa katılan kızların yüzde 60'ının daha sonra sporu eskisinden daha çok sevdiklerini belirttiğini söyledi.

Proje sadece fiziksel aktiviteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kızların mutluluğu, dayanıklılığı ve yeni şeyler denemeye hazır olmaları üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.

En önemli ders — başkalarının fikrinden korkmamak

Taliya Brooks, antrenmanlardan sonra kızların giderek daha özgüvenli ve huzurlu hale geldiklerini gördüğünü söyledi.

Spor salonunda herkesin onlara baktığını düşünen kızlara basit ama etkili bir fikri açıklıyor:

«Aslında kimse size bakmıyor. İnsanlar aynada kendilerine bakıyor.»

Poppy ise programda öğrendiği en büyük dersi tek bir cümleyle ifade etti:

«Kimsenin fikrini düşünme, sadece kendin olmayı düşün.»

«Abla» deneyimi, kızları sporda tutmak için pahalı ekipmanlardan ziyade güvenli bir ortamın, güvenin ve onları anlayan bir insanın daha önemli olduğunu gösteriyor.