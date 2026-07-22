NVIDIA oyuncuların eleştirilerinden ders çıkardı: DLSS 5 teknolojisi tamamen yeniden tasarlandı

Grafik işlemci pazarının lideri NVIDIA, bir sonraki devrim niteliğindeki çalışması olan DLSS 5 teknolojisi hakkında yeni detaylar açıkladı. Siggraph 2026 konferansında paylaşılan bilgilere göre şirket, oyun topluluğundan gelen sert eleştirilerin ardından teknoloji konseptini kökten değiştirmeye karar verdi. İlk duyurularda yapay zekanın oyunun görsel tarzına aşırı müdahalesi birçok kişide tepki uyandırmıştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, DLSS 5 projesinin ilk görünümü oyuncular ve geliştiriciler tarafından "oyunlar için güzellik filtresi" olarak alaya alınmıştı. Eleştirmenler, üretken yapay zekanın oyun sahnelerini bozacağından ve yazarların sanatsal vizyonuna zarar vereceğinden endişe duymuşlardı. Güncellenmiş sürümde NVIDIA, yapay zekayı ikinci plana atarak odak noktasını oyunun orijinal görsel tarzını korumaya çevirdi.

Yeni mimari ve esnek ayarlar

DLSS 5 teknolojisinin temeli olarak üç aşamalı bir görüntü işleme mimarisi seçildi. Artık oyun geliştiricileri, yapay zekanın görüntüyü ne kadar "iyileştirmesi" gerektiğini bağımsız olarak belirleyebilecekler. En önemlisi, bu ayarları belirli nesnelere ayrı ayrı uygulama imkanı getirildi.

Ana karakterlerin ve önemli kişilerin ek işlemden geçirilmemesi;

Sadece çevre ve arka plan öğelerinin yapay zeka yardımıyla iyileştirilmesi;

Karenin farklı bölümleri için ayrı modellerin kullanılması;

Gecikme (input lag) olmadan işleme modellerinin anlık olarak değiştirilmesi.

NVIDIA mühendisleri, geleneksel ölçeklendirme (scaling) sisteminin korunduğunu vurguluyor. Önceki sürümlerde olduğu gibi sistem, düşük çözünürlüklü kareyi yeniden oluşturarak geometriyi, aydınlatmayı ve gölgeleri yerine oturtuyor. Üretken yapay zeka ise sadece son aşamada hazır görüntüyü pürüzsüzleştirmek için devreye giriyor. Şimdilik kullanıcıların bu katmanı tamamen kapatma imkanına sahip olup olmayacağı ise belirsiz.

Performans ve teknik gereksinimler

DLSS 5'in ilk demolarının iki adet GeForce RTX 5090 ekran kartına sahip sistemlerde yapılması birçok kişiyi endişelendirmişti. Ancak şirket, yeni sürümün tek bir grafik işlemcide de sorunsuz çalışacağını belirtti. Yapay zeka modelinin optimize edilmesi sonucunda video belleği (VRAM) tüketimi önemli ölçüde azaltıldı.

Teknolojinin temel başarılarından biri, 4K çözünürlükteki görüntüyü gerçek zamanlı olarak işleyebilme yeteneğidir. Bu süreçte kontrol gecikmelerini önlemek için her kare ayrı ayrı analiz edilir. Bu yöntem, çok kareli analize dayalı modellerden farklı olarak oyun deneyiminin akıcılığını sağlar.

Şimdilik DLSS 5'in sadece yeni nesil Blackwell ekran kartlarına (GeForce RTX 50 serisi) özel mi kalacağı yoksa eski GeForce RTX modellerinde de çalışıp çalışmayacağı sorusu cevapsız kalıyor. NVIDIA, bu teknolojiyi görüntü ölçeklendirme evriminin yeni bir aşaması olarak adlandırıyor. Projenin nihai hale getirilmesi ve 2026'nın üçüncü çeyreğinde kamuoyuna sunulması planlanıyor.