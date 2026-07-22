Phil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattı: Yeni bir dönem ve yeni bir teknik direktör

·44·Spor
Phil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattı: Yeni bir dönem ve yeni bir teknik direktör

İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City, kendi altyapısından yetişen ve takımın yıldız isimlerinden biri olan Phil Foden ile mevcut sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalandı. Anlaşmada, iş birliğini bir yıl daha, yani 2030 yılına kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu transfer gelişmesi, futbolcu hakkındaki tüm spekülasyonlara son verdi. Daha önce, Türkiye'den Galatasaray kulübünün İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığına dair haberler yayılmıştı. Ancak "City" yönetimi, lider oyuncusunu bırakmamaya karar verdi ve ona daha avantajlı mali şartlar sundu.

Enzo Maresca ile yeni hedeflere doğru

Phil Foden, yeni sözleşme imza töreninde verdiği röportajda takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca'ya da değindi. Bilindiği üzere İtalyan teknik adam, Chelsea ve Leicester City'deki başarılı kariyerinin ardından Manchester City'nin başına geçti. Foden ve Maresca daha önce birlikte çalışmıştı; İtalyan çalıştırıcı, Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak 2022-23 tarihi üçleme (treble) sezonunda görev almıştı.

"Enzo ile tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Üçleme yapılan sezonda harika bir iş çıkarmıştı; tüm futbolcular ona saygı duyuyor ve onunla çalışmaktan keyif alıyordu. Onun dönüşü benim için çok heyecan verici. City forması giymeye devam etmek benim için her şey demek, bu kulüpte oynamak her zaman hayalimdi," diyor Phil Foden.

Kulübün sportif direktörü Hugo Viana da futbolcunun takım için önemini vurguladı. Viana'ya göre Foden, akademinin en iyi örneği olup yaratıcılığı ve oyuna yaklaşımıyla Manchester City felsefesine tamamen uyum sağlıyor. Viana, futbolcunun en iyi yıllarının henüz önünde olduğunu özellikle belirtti.

Phil Foden geçen sezon oyun süresi konusunda bazı zorluklar yaşamış ve hatta Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Ancak kulüp yönetimi ve yeni teknik ekip, oyuncunun potansiyeline olan güvenini koruyor. Yeni sözleşmenin futbolcu için önemli bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Manchester City şu anda kadrosunu gençleştirmek ve uzun vadeli istikrarı sağlamak için çalışıyor. Foden'ın 2030 yılına kadar takımda kalması, kulübün gelecekteki stratejik planlarının önemli bir parçası. Şimdi taraftarlar, bu yetenekli futbolcunun Enzo Maresca yönetiminde nasıl yeni özellikler sergileyeceğini merakla bekliyor.

Manchester CityPhil FodenEnzo MarescaTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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