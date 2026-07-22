Roberto De Zerbi Tottenham'da büyük reformlara devam ediyor: Transferler henüz bitmedi

Londra kulübü Tottenham'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi, takımın yaz transfer dönemindeki faaliyetlerinin henüz sona ermediğini açıkladı. Kulüp şu ana kadar yeni oyuncular için 237 milyon sterlin harcamış olsa da, İtalyan teknik adam kadroyu güçlendirmeye devam etmeye kararlı. Bu haber SpursPlay tarafından duyuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon Tottenham için oldukça zor geçti. Takım, İngiltere Premier Ligi'nde 17. sırada yer alarak küme düşmekten son anda kurtuldu. Mart ayında Igor Tudor'un yerine göreve gelen De Zerbi, kulüp yönetimiyle anlaşarak kadroyu kökten yenilemeye başladı. Teknik direktöre göre temel amaç, sadece yetenekli oyuncuları toplamak değil, aynı zamanda takımın yeni bir "kalbini" ve kazanma ruhunu oluşturmaktır.

Yeni yıldızlar ve rekor düzeyde harcamalar

Mevcut transfer döneminin en ses getiren transferi Sandro Tonali oldu. Newcastle United'dan transfer edilen İtalyan orta saha oyuncusu için Londra kulübü, bonuslarla birlikte 100 milyon sterline kadar harcama yapabilir. Ayrıca kadroya West Ham'dan 85 milyon sterlin karşılığında Matheus Fernandes ve Brighton'dan 52 milyon sterline savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke katıldı.

Kulüp sadece pahalı transferler değil, aynı zamanda deneyimli serbest oyuncuları da kadrosuna katıyor. Kaleci Martin Dubravka, kanat oyuncusu Andy Robertson ve stoper Marcos Senesi'nin takım savunmasını güçlendirmesi bekleniyor. De Zerbi, bu değişikliklerin kulüp tarihindeki yeni bir sayfanın başlangıcı olduğunu vurguladı.

Kadroyu temizleme ve gelecek planları

Yeni gelenlerin yanı sıra kulüp, bazı genç oyuncuları satarak bütçesini dengeliyor. Özellikle Will Lankshear ve Luka Vuskovic, toplam 70 milyon sterlin karşılığında Middlesbrough ve Brighton kulüplerine transfer oldu. Bu durum, Tottenham'ın Finansal Fair Play kurallarına uyarak yeni transferler yapmasına olanak tanıyor.

Roberto De Zerbi, futbolculardan sadece sahada değil, özel hayatlarında da profesyonel olmalarını talep ediyor. Ona göre Tottenham oyuncusu olmak, 24 saatlik bir sorumluluktur. Teknik direktör, transfer dönemi kapanana kadar hem yeni anlaşmaların hem de takımdan ayrılacak isimlerin olabileceğine işaret etti. Londra ekibi, yeni sezonda alt sıralarda değil, üst sıralar için mücadele eden bir takım olmayı hedefliyor.