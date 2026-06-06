Kaspersky Rusya dışında cihaz üretimi planlıyor

«Kaspersky Lab» şirketi, kendi yazılımlarına dayalı cihazların yerelleştirilmesi amacıyla Hindistan ve Suudi Arabistan'daki üreticilerle müzakereler yürütüyor. Bu konuda şirketin kurucusu ve yöneticisi Yevgeniy Kasperskiy bilgi verdi. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Üst düzey yöneticinin sözlerine göre, iş birliği modeli yabancı ortaklar tarafından donanım üretimini, «Kaspersky Lab»in ise bunları özel yazılımlarla desteklemesini öngörüyor. Başlangıçta şirket donanımla uğraşmayı planlamıyordu, ancak Batılı tedarikçilerin Rusya pazarından ayrılmasının ardından bu alana yatırım yapmak zorunda kaldı.

Hindistan, ana yönlerden biri olarak görülüyor. Üretimin bu ülkede yerelleştirilmesi, şirketin Asya pazarındaki konumunu güçlendirmesine, lojistik maliyetlerini azaltmasına ve yaptırım risklerini aşmasına yardımcı olacak. Ayrıca bu durum, yerel düzenleyicilerden sertifika alma sürecini hızlandıracak.

Suudi Arabistan da korunaklı teknolojik çözümlere olan talebin artması nedeniyle umut verici bir pazar olarak değerlendiriliyor. Şu anda şirket, KasperskyOS işletim sistemi temelinde yazılım-donanım komplekslerini aktif olarak geliştiriyor. Daha önce Yevgeniy Kasperskiy, hacklenmesi imkansız olan bir akıllı telefon projesini de duyurmuştu.