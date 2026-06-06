Intel Core 400 işlemcileri iki kat daha fazla verimli çekirdeğe sahip olacak

Intel'in Wildcat Lake mimarisine dayanan Intel Core 300 mobil işlemcileri piyasaya yeni sürülmüş olsa da, ağda bir sonraki nesil bütçe dostu çipler hakkında bilgiler ortaya çıktı. Tanınmış sızdırıcı Jaykihn, 2027'de çıkması beklenen Wildcat Lake Refresh serisinin teknik özelliklerini açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni neslin temel değişikliği, verimli çekirdek sayısının artışıyla ilgili. Mevcut Wildcat Lake modelleri 2+0+4 konfigürasyonunu (iki performanslı P-çekirdek ve dört ultra düşük güçlü LP-E çekirdek) kullanırken, Wildcat Lake Refresh serisinde Intel 4+0+4 şemasına geçiyor. Güçlü çekirdek sayısının iki katına çıkması, günlük görevlerde ve çoklu iş parçacıklı çalışmada performansı önemli ölçüde artıracak.

Sızdırıcıya göre, yeni işlemciler üst segment Panther Lake CPU'larından tanıdık olan mimariyi alacak: yüksek performanslı çekirdekler Cougar Cove, enerji tasarruflu çekirdekler ise Darkmont olacak. Bununla birlikte, Wildcat Lake serisi, Panther Lake'e kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak kalacak. Karmaşık chiplet yapısı yerine CPU ve GPU tek bir kalıpta yer alacak.

Yeni çipler, tıpkı Panther Lake gibi, Intel 18A teknolojik süreci temelinde üretilecek. Grafik bölümünde büyük değişiklikler beklenmiyor; işlemciler hâlâ iki Xe3 grafik çekirdeği ile donatılacak. Tahminlere göre, bu çipler Intel Core 400 ailesine girecek ve Core 5 ile Core 7 serilerinde sunulacak.

En ucuz Core 3 seviyesindeki modellerin güncellenmemesi ve mevcut altı çekirdekli Core 300 çözümlerini kullanmaya devam etmesi muhtemel. Bu bilgiler doğrulanırsa, Wildcat Lake mimarisi ultra bütçe segmentinden biraz daha yukarıda, daha performanslı dizüstü bilgisayar sınıfına geçecek. Eski altı çekirdekli modeller ise en uygun fiyatlı cihazlar için temel olmaya devam edecek.