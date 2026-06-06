Instagram'dan sonraki hayat: Yeni nesil sosyal uygulamalarla tanışın

Yıllar boyunca sosyal ağlar dünyası Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok ve X gibi teknoloji devlerinin kontrolü altındaydı. Ancak günümüzde birçok startup bu devlere karşı çıkarak, insanları niş ilgi alanları ve topluluklarla buluşturan kişiselleştirilmiş sosyal platformlar oluşturuyor. Geleneksel Big Tech ürünlerinden sıkıldıysanız, piyasada bir dizi ilginç alternatif ortaya çıktı. Techcrunch.com haber veriyor.

Eski Instagram çalışanları tarafından geliştirilen Retro uygulaması, fotoğrafları daha kişisel ve güvenli bir formatta paylaşmak için tasarlandı. Burada haftanın en iyi fotoğraflarınızı seçebilir, albümler oluşturabilir ve anılarınızı yakın arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gizlilik ayarları, fotoğraflarınızı kimlerin görebileceğini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.

Yaratıcılar için tasarlanan Cosmos uygulaması, Pinterest platformuna benzersiz bir alternatif sunuyor; kullanıcılar burada renkler, anahtar kelimeler veya görseller aracılığıyla zevklerine uygun profiller oluşturabiliyor. Indigo uygulaması ise hem Mastodon hem de Bluesky ağlarını aynı anda kullanmanıza olanak tanır. Bu uygulama, merkezi olmayan sosyal ağları tek bir arayüzde birleştirerek gönderilerin her iki platformda da aynı anda paylaşılmasına yardımcı olur.

Corner uygulaması kendini "sosyal Google Maps" olarak adlandırıyor. 125 binden fazla kullanıcısı olan bu platformda insanlar favori mekanlarının, restoranlarının ve gizli köşelerinin listelerini oluşturup başkalarıyla paylaşıyor. Kısa video severler için efsanevi Vine projesinin devamı niteliğindeki Divine uygulaması tanıtıldı. Uygulamada 500 binden fazla arşiv videosu bulunuyor ve kullanıcılar yeniden 6 saniyelik kısa klipler oluşturabiliyor.