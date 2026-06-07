Uzay devi: Super Heavy Booster B20 roket hızlandırıcısı yeni bir açıdan

RGV Aerial Photography fotoğrafçıları, Starbase (Teksas) tesisindeki Massey's test alanında 70 metrelik Super Heavy Booster B20 hızlandırıcısını kuş bakışı görüntüledi. Paslanmaz çelikten yapılan bu devasa yapı şu anda kriyojenik testlerden geçiyor. Süreç sırasında, tankların aşırı sıcaklık ve basınca dayanıklılığını kontrol etmek için onlar aşırı soğuk sıvı azot ve oksijenle dolduruluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX şirketi, Starship sisteminin 13. test uçuşu için yoğun hazırlıklar yapıyor. Bu aşama, Raptor 3 motorlarının takılmasından ve statik ateşleme testlerinden önce belirleyici bir adım olarak kabul ediliyor. Başarıyla tamamlanan kriyojenik testler, hızlandırıcının metan ve oksijenle gerçek uçuş koşullarına dayanabileceğini doğruluyor.

Ayrıca, SpaceX şirketi Starbase uzay limanındaki fırlatma kulelerine monte edilen Mechazilla sistemini, özellikle devasa mekanik "çubukları" (chopsticks) geliştirmeye devam ediyor. Bu tür roketler, yeni nesil Starlink uydularını yörüngeye taşıyacak ve bu da ağın bant genişliğini birkaç kat artırmayı mümkün kılacak.

Yılın başında Elon Musk, SpaceX'in bu yıl Starship uzay aracının tam çoklu kullanımını kanıtlamayı planladığını açıklamıştı. Sözlerine göre, bu, uzaya çıkış maliyetini 100 kat ucuzlatacak büyük bir başarı olacak. Şu anda Falcon 9, yörüngeye 1 kg yük taşıma maliyetini 18.500 dolardan 1.400 dolara düşürmüşken, Starship'in bu fiyatı yüzde 99 daha düşürmesi bekleniyor.