Starbase uzay limanındaki iki farklı fırlatma alanından gerçekleştirilen Starship uçuşları karşılaştırıldığında, SpaceX'in teknolojilerini ne kadar hızlı geliştirdiği açıkça görülüyor. Pad 1 alanından yapılan ilk uçuşlarda gökyüzüne devasa koyu kahverengi toz bulutları ve beton parçaları yükseldi. Super Heavy roketinin eşi benzeri görülmemiş gücü yeri adeta patlattı, erozyon sonucu toprak ve enkaz onlarca metre saçaıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Pad 2 alanından gerçekleştirilen son uçuş ise tamamen farklı bir görünüme sahipti. Artık kirli toz bulutlarının yerini beyaz buhar katmanları aldı. Buna verimli su püskürtme sistemi ve yeni yönlendirme kanalları sayesinde ulaşıldı. Bu sistem alevin sıcaklığını düşürür, şok dalgasını sönümler ve beton kaplamayı korur. Sonuç olarak fırlatma alanı neredeyse hiç zarar görmez ve uçuş çevresel açıdan çok daha temiz gerçekleşir.

SpaceX mühendisleri altyapıyı ciddi şekilde yeniden düzenledi: plakalar güçlendirildi, su akışı optimize edildi ve yeni malzemeler kullanıldı. Bu, daha az yıkım, hızlı iyileşme ve Starship roketlerinin sık sık fırlatılmasını sağlar. RGV Aerial Photography tarafından çekilen drone görüntüleri, Pad 2 (Pad B) alanının uçuştan sonra neredeyse kusursuz durumda kaldığını doğruladı; sadece boyanın hafifçe aşındığı gözlendi.

Şu anda SpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi ilk fırlatma alanını yeni standartlara uyacak şekilde tamamen yeniden inşa ediyor. Bu arada, Super Heavy Booster B20 kriyojenik testlerden geçiriliyor. Roketin 13. uçuşu önümüzdeki aylarda bekleniyor ve yıl sonuna kadar Starship'in tam çoklu kullanım kapasitesini kanıtlayarak kargo taşıma maliyetlerini havacılık taşımacılığından daha düşük seviyelere indirmesi gerekiyor.