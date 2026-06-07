Solidion, -80 derecede çalışan yeni pili tanıttı

·65·Teknoloji
Solidion, -80 derecede çalışan yeni pili tanıttı

ABD'nin Dallas şehrinde bulunan Solidion Technology şirketi, Generation Extreme-Climate Battery (Gen-ECB) adlı yeni tip pilleri tanıttı. Bu geliştirme öncelikle uzay koşullarında kullanım için tasarlanmış olup, uydular, ay altyapısı, mürettebatlı görevler ve gelecekteki yörünge yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlaması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Gen-ECB projesinin temel fikri, ekstrem koşullarda: vakumda, ani sıcaklık değişimlerinde, radyasyon etkisinde ve roket fırlatma sırasındaki şiddetli titreşimlerde kararlı çalışabilen bir pil yaratmaktır. Yeni piller, lityum-metal hücreler ve grafen malzemeleri temelinde geliştirilmiştir.

Grafen, yüksek ısı iletkenliği ve radyasyona dayanıklılığı sayesinde sistemin sıcaklık rejimini daha iyi kontrol etmeye ve karmaşık ortamda istikrarı korumaya yardımcı olur. Belirtilen teknik özelliklere göre, pil -80 °C ile +60 °C arasındaki sıcaklık aralığında verimli çalışabilir.

Solidion şu anda derin uzayın daha zorlu koşulları için tasarlanmış modifikasyonlar üzerinde de çalışıyor. Potansiyel uygulama alanları arasında düşük yörüngeli yapay zeka veri merkezleri, ay üsleri ve roverlar yer alıyor. Ayrıca şirket, enerji yoğunluğu 380 Wh/kg'ın üzerinde olan lityum-metal ve lityum-kükürt pil serisini de geliştiriyor.

SolidionAküTeknolojiUzayGrafen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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