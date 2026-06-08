NVIDIA GeForce RTX 50 Super ekran kartları 2027'nin başında çıkacak

Tayvanlı BenchLife.info yayını, güvenilir kaynaklarına dayanarak NVIDIA şirketinin GeForce RTX 50 serisinin Super sürümlerini 2027'nin başında tanıtacağını duyurdu. Yeni cihazların büyük olasılıkla CES 2027 fuarı kapsamında sergilenmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

GeForce RTX 50 Super serisindeki en önemli güncellemelerden biri, bellek kapasitesindeki önemli artış olacak. Verilere göre, GDDR7 bellek standardının kullanıldığı bu kartlarda bellek kapasitesi 16 GB'dan 24 GB'a çıkarılacak.

Ayrıca, daha önce yayılan haberlere göre, seride 12 GB belleğe sahip RTX 5060 versiyonu da ortaya çıkabilir. Üretici, masaüstü bilgisayarlar (PC) için RTX 5060, 5070, 5070 Ti ve 5080 serilerinin Super modellerini çıkarmayı planlıyor.

Şu anda ekran kartlarının mobil (dizüstü bilgisayarlar için) sürümleri hakkında net bilgiler mevcut değil. NVIDIA, yeni mimarisi sayesinde grafik performansı ve enerji verimliliği konusunda yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor.