Apple, Siri ve Camera ile hesap ödemeyi kolaylaştırıyor

·31·Teknoloji
Apple, Siri ve Camera ile hesap ödemeyi kolaylaştırıyor

Büyük bir arkadaş grubuyla akşam yemeğine gitmek ve sonunda hesabı eşit paylaşmak genellikle rahatsızlık yaratır. Özellikle daha az sipariş verip başkalarının pahalı içecekleri için de ödeme yapmak zorunda kaldığınızda durum daha da karmaşıklaşır. Apple şirketi WWDC 2026 konferansında bu soruna yenilikçi bir çözüm sundu. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcıların iPhone kamerasını fişe yönlendirmesi yeterli. Camera uygulamasındaki Siri modu, fişteki her ürünü seçilebilir bir öğeye dönüştürür. Bu sayede kimin ne sipariş ettiği kolayca belirlenebilir ve herkesin tükettiği yiyeceğe göre Apple Cash aracılığıyla ayrı ödeme istekleri gönderilebilir.

Apple'ın yazılımdan sorumlu başkan yardımcısı Sebastien Marineau-Mes sunum sırasında şunları söyledi: "Arkadaşlarınızla yemek yiyorsanız ve iPhone kameranızı hesap kağıdına tutarsanız, sipariş ettiğiniz öğeleri seçip Apple Cash üzerinden hesabı paylaşabilirsiniz".

SplitWise veya Tab gibi uygulamalar benzer hizmetler sunsa da yaygınlaşamadılar. Apple çözümünün üstünlüğü, iMessage gibi sistem içi uygulamalarla entegre olmasıdır. Bu, kullanıcıların ek uygulama indirmeden doğal ve hızlı bir şekilde ödeme yapmasını sağlar.

Ayrıca, Siri in Camera özelliği başka amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, kamerayı yemeğe tutarak yaklaşık besin değeri ve kalori bilgilerini alma özelliği de getiriliyor.

AppleiPhoneSiriWWDCTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, yeni Shortcuts uygulamasında AI yardımıyla iş akışları oluşturma imkanı sunuyorApple, yeni Shortcuts uygulamasında AI yardımıyla iş akışları oluşturma imkanı sunuyorBugün, 19:29Apple Image Playground artık çok daha kaliteli görüntüler oluşturuyorApple Image Playground artık çok daha kaliteli görüntüler oluşturuyorBugün, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ve Siri için yeni bir dönemWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ve Siri için yeni bir dönemBugün, 19:02Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi kara listeye aldıPentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi kara listeye aldıDün, 18:58
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde