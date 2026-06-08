Apple, Siri ve Camera ile hesap ödemeyi kolaylaştırıyor

Büyük bir arkadaş grubuyla akşam yemeğine gitmek ve sonunda hesabı eşit paylaşmak genellikle rahatsızlık yaratır. Özellikle daha az sipariş verip başkalarının pahalı içecekleri için de ödeme yapmak zorunda kaldığınızda durum daha da karmaşıklaşır. Apple şirketi WWDC 2026 konferansında bu soruna yenilikçi bir çözüm sundu. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcıların iPhone kamerasını fişe yönlendirmesi yeterli. Camera uygulamasındaki Siri modu, fişteki her ürünü seçilebilir bir öğeye dönüştürür. Bu sayede kimin ne sipariş ettiği kolayca belirlenebilir ve herkesin tükettiği yiyeceğe göre Apple Cash aracılığıyla ayrı ödeme istekleri gönderilebilir.

Apple'ın yazılımdan sorumlu başkan yardımcısı Sebastien Marineau-Mes sunum sırasında şunları söyledi: "Arkadaşlarınızla yemek yiyorsanız ve iPhone kameranızı hesap kağıdına tutarsanız, sipariş ettiğiniz öğeleri seçip Apple Cash üzerinden hesabı paylaşabilirsiniz".

SplitWise veya Tab gibi uygulamalar benzer hizmetler sunsa da yaygınlaşamadılar. Apple çözümünün üstünlüğü, iMessage gibi sistem içi uygulamalarla entegre olmasıdır. Bu, kullanıcıların ek uygulama indirmeden doğal ve hızlı bir şekilde ödeme yapmasını sağlar.

Ayrıca, Siri in Camera özelliği başka amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, kamerayı yemeğe tutarak yaklaşık besin değeri ve kalori bilgilerini alma özelliği de getiriliyor.