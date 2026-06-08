NASA Artemis III görevine hazır: SLS roketi için motorlar teslim edildi

Northrop Grumman şirketi, NASA'nın gelecek Artemis III ay görevi için tasarlanmış katı yakıtlı roket motorlarının teslimatını tamamladı. Son sekiz motor segmenti, şirketin Utah eyaletindeki Promontory fabrikasından Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne trenle gönderildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yaz NASA mühendisleri, teslim edilen segmentleri mobil fırlatma platformuna monte etmeye başlayacak. Bunlardan Space Launch System (SLS) süper ağır roketi için iki adet beş bölümlü katı yakıtlı hızlandırıcı组装lanacak. Uçuş sırasında bu hızlandırıcılar roketin ana itiş gücünü — yaklaşık 3,27 milyon kilogram-kuvveti (kgf) sağlayacak ki bu, tüm sistemin havaya yükselmesinde belirleyici rol oynar.

SLS programı yüksek maliyetler ve gecikmeler nedeniyle eleştirilse de, Northrop Grumman motorların güvenilirliğini özellikle vurguluyor. Tasarımları Space Shuttle programına dayanıyor; burada teknolojiler onlarca yıl boyunca gerçek uçuşlarda test edildi. Ay programı için hızlandırıcılar geliştirildi, mühendisler verimliliklerini ve dayanıklılıklarını artırdı. Aynı modernize edilmiş motorlar Artemis I ve Artemis II görevlerinde başarıyla kullanıldı.

Artemis III görevinin insanlığın Ay'a dönüşündeki bir sonraki adım olması bekleniyor. Plana göre, astronotlar Orion gemisiyle yörüngeye çıkacak, orada iniş modülü ile kenetlenerek yüzeye inişe hazırlanacaklar. Görevin başarısı sadece bilimsel açıdan değil, ABD ve Çin arasındaki yeni "ay yarışı" bağlamında da stratejik öneme sahip.