“Moy id” uygulamasında sanal “Troika” kartı ortaya çıktı

Moskova sakinleri ve misafirleri artık “Moy id” uygulaması aracılığıyla doğrudan sanal “Troika” ulaşım kartını kullanabiliyor. Bu yenilik, başkentin tüm toplu taşıma türlerinde yol ücretini akıllı telefonla ödeme imkanı sunuyor ve plastik kartı yanınızda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Moskova Şehri Bilgi Teknolojileri Departmanı'nın bildirdiğine göre, yol ücretini ödemek için kullanıcının cihaz ekranında kartın QR kodunu göstermesi yeterli. Metro, MCK (Moskova Merkez Halkası), MCD (Moskova Merkez Çapları) ve nehir ulaşımında kod, turnikedeki tarayıcı aracılığıyla okunur.

Yerüstü ulaşımında (otobüs, elektrikli otobüs, tramvay) ve validatörlü MCD istasyonlarında ise tam tersine, validatör ekranında yansıyan QR kodunu akıllı telefonla taramak gerekir. Sanal “Troika”, yol ücretinin hızlı ödenmesini sağlar ve plastik kart gibi kaybolması veya evde unutulması mümkün değildir.

Şu anda “Moy id” uygulamasında 20'den fazla belge ve hizmet mevcuttur. Bunlar şehir hizmetlerinden yararlanma, indirim alma, ayrıcalıkları doğrulama ve çeşitli anket ve başvuruları doldurma konusunda işe yarar. Akıllı telefon her zaman elinizin altında olduğu için, tüm gerekli bilgiler dijital formatta kullanıma hazırdır.