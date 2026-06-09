“Moy id” uygulamasında sanal “Troika” kartı ortaya çıktı

·3·Teknoloji
“Moy id” uygulamasında sanal “Troika” kartı ortaya çıktı

Moskova sakinleri ve misafirleri artık “Moy id” uygulaması aracılığıyla doğrudan sanal “Troikaulaşım kartını kullanabiliyor. Bu yenilik, başkentin tüm toplu taşıma türlerinde yol ücretini akıllı telefonla ödeme imkanı sunuyor ve plastik kartı yanınızda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Moskova Şehri Bilgi Teknolojileri Departmanı'nın bildirdiğine göre, yol ücretini ödemek için kullanıcının cihaz ekranında kartın QR kodunu göstermesi yeterli. Metro, MCK (Moskova Merkez Halkası), MCD (Moskova Merkez Çapları) ve nehir ulaşımında kod, turnikedeki tarayıcı aracılığıyla okunur.

Yerüstü ulaşımında (otobüs, elektrikli otobüs, tramvay) ve validatörlü MCD istasyonlarında ise tam tersine, validatör ekranında yansıyan QR kodunu akıllı telefonla taramak gerekir. Sanal “Troika”, yol ücretinin hızlı ödenmesini sağlar ve plastik kart gibi kaybolması veya evde unutulması mümkün değildir.

Şu anda “Moy id” uygulamasında 20'den fazla belge ve hizmet mevcuttur. Bunlar şehir hizmetlerinden yararlanma, indirim alma, ayrıcalıkları doğrulama ve çeşitli anket ve başvuruları doldurma konusunda işe yarar. Akıllı telefon her zaman elinizin altında olduğu için, tüm gerekli bilgiler dijital formatta kullanıma hazırdır.

TroikaMoy IdAkıllı TelefonUlaşımQR Kod
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, tüm sistemde çalışan yeni dikte özelliğini tanıttıApple, tüm sistemde çalışan yeni dikte özelliğini tanıttıBugün, 21:20DeepSeek, fiyat rekabeti ortamında kurumsal AI pazarında lider haline geldiDeepSeek, fiyat rekabeti ortamında kurumsal AI pazarında lider haline geldiBugün, 21:00Apple küçük geliştiriciler için ücretsiz AI altyapısı sunuyorApple küçük geliştiriciler için ücretsiz AI altyapısı sunuyorBugün, 20:56Waymo, Apple'ın otonom araç test pistini 220 milyon dolara satın aldıWaymo, Apple'ın otonom araç test pistini 220 milyon dolara satın aldıBugün, 20:52Microsoft projeleri hacklendi: Yapay zeka geliştiricileri hedefteMicrosoft projeleri hacklendi: Yapay zeka geliştiricileri hedefteBugün, 20:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde