Apple, 250 milyon dolarlık cezanın ardından AI yeteneklerini sergiledi

Apple'ın 2026 WWDC konferansı, beklenmedik yeniliklerden ziyade, ertelenen vaatlerin yerine getirilmesine dair bir rapor gibi geçti. Şirket, geçen yılki "Liquid Glass" tasarımındaki eksiklikleri gidermeye, arama işlevini kökten yenilemeye ve Playground işlevini geliştirmeye odaklandı. En önemlisi, iki yıllık bekleyişin ardından Apple nihayet yapay zeka tabanlı güncellenmiş Siri sesli asistanının çalışan versiyonunu gösterdi. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu sunumun dikkat çeken yönü, Apple Intelligence yeteneklerinin tanıtılma biçimi oldu. WWDC 2024 etkinliğindeki gösterişli ancak pratikte çalışmayan videolar yerine, bu sefer cihazları gerçek zamanlı kullanan insanların yer aldığı videolar gösterildi. Bu videolar önceden kaydedilmiş olsa da, işlevlerin gerçekten var olduğunu kanıtlamaya yönelik olmalarıyla öne çıktı.

Bu değişime, Apple'a karşı açılan dava neden olmuş olabilir. Cupertino devi, 2024'teki sahte reklam ve vaat edilen işlevlerin zamanında sunulmaması nedeniyle geçen ay 250 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Pazartesi günkü sunum, şirketin itibarını yeniden kazanma ve kullanıcıları aldatmakla suçlanmama çabası olarak değerlendiriliyor.

Bir diğer önemli haber ise Apple'ın yeni AI işlevlerini kullanmak için en son model akıllı telefonu satın almayı zorunlu kılmamasıdır. Yeni Siri, iOS 27 işletim sistemi aracılığıyla iPhone 15 Pro, Pro Max ve tüm iPhone 16 ile sonraki modellerde çalışıyor. Bu, Apple'ın kullanıcılarına verdiği sözü tutması ve yeni cihaz satın almak için yapay baskı oluşturmaması yönünde bir adım olarak görülüyor.